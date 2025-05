Moyenne 3,4/5

Hantée par un cauchemar terrifiant qui revient sans cesse, Stefanie, étudiante à l’université, rentre chez elle pour retrouver la trace de la seule personne susceptible d’enrayer ce cycle infernal et de sauver ses proches du sort funeste qui les attend…

La Mort (et les scénaristes) ne manquent ni d’imagination, ni d’idées sadiques."Destination finale : Bloodlines" se révèle donc un des meilleurs films de la série, réussissant à injecter une dose d'humour noir bienvenue, qui n'affaiblit jamais la tension dramatique mais renforce au contraire l'empathie envers les personnages.Après quinze ans d’absence, la saga cinématographique d’horreur la plus mortelle revient avec un nouvel épisode toujours aussi plaisant. De quoi se remémorer quelques-uns des plus beaux trépas présentés lors des cinq volets précédents.Sans atteindre le niveau des "Destination finale" de James Wong, ce "Bloodlines" est donc tout à fait recommandable et remplit parfaitement son rôle de divertissement gentiment gore et bien troussé.L’humour noir, autre signature de la saga, irrigue le film avec une jubilation communicative. Bref, Bloodlines s’impose comme une réussite : tendu, inventif et respectueux de l’ADN série B qui a fait le succès de la franchise. La preuve éclatante qu’on peut faire du cinéma de genre sans prétention, mais avec passion et savoir-faire.Une série B dans la moyenne haute des épisodes de la saga, c’est à dire complètement anachronique et délicieusement stupide.La franchise à succès des années 2000, confiée au duo Zach Lipovsky - Adam B. Stein, joue la carte de la nostalgie sans laisser de côté les néophytes. Un thriller horrifique divertissant, dans la lignée des épisodes précédents.En jouant finement entre tension, effroi premier degré et humour noir, Bloodlines s’impose comme la belle réussite horreur de ce début 2025.Pas de réflexions sur la condition humaine ni de véritables frissons : tout est dans l’absurdité des effusions de sang, souvent pour notre plus grand plaisir.Bref… Nous, on préfère l’horreur quand elle nous prend aux tripes, sans se contenter de les éparpiller. Destination Finale : Bloodlines se range dans la catégorie des plaisirs funky et coupables pour soirées frissons, généralement entre ados. Attention, interdit aux moins de 12 ans quand même.La critique complète est disponible sur le site La Voix du NordEn expliquant aux personnages qu’ils peuvent gagner du temps de vie en tuant quelqu’un d’autre, mais en n’osant pas explorer cette voie, pourtant propice à développer des dilemmes moraux, « Bloodlines » rate son coup et se contente d’être un énième slasher, pas honteux, mais qui ne cherche nullement à se distinguer de la masse, assumant le fait d’être un shot qui sera oublié par le public à l’issue de la projection.