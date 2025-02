Réalisé par Joseph Kosinski : Top Gun : Maverick / OblivionSynopsis : Brad Pitt dans la peau d’un ancien pilote faisant son grand retour sur les circuits. Aux côtés de son coéquipier (Damson Idris) au sein de l’écurie fictive APXGP, ils nous plongent au cœur de la course dans une immersion totale, le film ayant été filmé lors de véritables compétitions de Grand Prix, face aux titans de ce sport

posted the 02/12/2025 at 04:05 PM by nicolasgourry