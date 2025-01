Réalisé par Barry Levinson : Le Secret de la pyramide / Good Morning, Vietnam / Rain Man / Des hommes d'influence / Bandits / The BayScénario de Nicholas Pileggi : Les Affranchies / CasinoSynopsis : Vito Genovese et Frank Costello sont deux patrons du crime italo-américains au milieu du XXème siècle. En 1957, Genovese tente d'assassiner Costello mais il échoue. Ce dernier, blessé par l'attaque, essaye de se retirer de la mafia.

Who likes this ?

posted the 01/14/2025 at 07:00 PM by nicolasgourry