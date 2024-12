Fire Emblem Heroes



Le keyart du Livre 9 Le keyart du Livre 9



Les déesses Baldr et Hodr Les déesses Baldr et Hodr

Fire Emblem Heroes va entamer sa 8e année de suivi sur mobile. Via le traditionnel Feh Channel de décembre, voici le tout nouveau Livre 9 où les Gardiens d'Askr feront affaire aux déesses du monde d'Asgard qui le dernier des 9 mondes mythiques pas encore abordé dans Fire Emblem Heroes. Il semblerait que l'histoire autour de Loki (et Thorr ?) va enfin prendre place, Loki qui nous fait une Sephiroth littéralement à la fin du trailerRune sera le nouveau compagnon des Gardiens d'Askr et l'unité offert aux joueurs qui termine le Chapitre 1 du Livre 9 disponible à partir de demain (vendredi 6 décembre). Rune est comme d'habitude un héros mythique, mais qui introduit ici une nouvelle mécanique liés au mode Raid Céleste, où en utilisant les nouvelles unités mythiques (Rune et les futures à venir) avec le bonus pour activer un renfort d'attaques avec une 7e unité de l'équipe.L'artiste en charge des personnages de cette nouvelle histoire est logiquement Maeshima Shingeki, il avait dessiné les personnages du Livre 2 (Nilf VS Muspell), histoire qui avait notamment introduit le personnage de Loki.Le scénario : Les divinités d'Asgard accusent les Gardiens d'Askr d'organiser un complot afin de conquérir les 9 mondes mythiques. Alfonse et les Gardiens d'Askr devront se défendre devant Baldr, prête à en découdre pour l'honneur de la justice.Asgard est donc le dernier monde pas encore exploré, mais teasé dans le jeu depuis Livre 3 où le duo Thorr et Loki après la défaite de Muspell suivaient la prophétie d'Alfador (l'autre nom d'Odin) et avaient commencé à recruter des héros à travers les mondes. Ici les Gardiens d'Askr viennent en aide à Rune qui s'est échappé d'Asgard, poursuivit par Baldr et Hodr.