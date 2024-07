2017Oscars 2018 : Meilleure actrice dans un second rôle pour Allison JanneyOscars 2018 : Nomination Meilleure actrice et Meilleur montageEn 1994, le milieu sportif est bouleversé en apprenant que Nancy Kerrigan, jeune patineuse artistique promise à un brillant avenir, est sauvagement attaquée. Plus choquant encore, la championne Tonya Harding et ses proches sont soupçonnés d'avoir planifié et mis à exécution l'agression…Tiré d'une histoire vraie.Allison Janney (en maman digne du Sergent-artilleur de Full Metal Jacket) et Margot Robbie (sa fille) sont parfaite.Un film qui montre les aspects les moins glorieux de ce magnifique monde du patin à glace.Nous suivons la "méchante" d'après la presse (qui aime fabriquer des rivalité "caricatural").