1988Oscars 1989 : meilleur acteur dans un second rôle pour Kevin KlineOscars 1989 : Nominations pour meilleur réalisateur et meilleur scénario originalUn avocat fort coincé, Archie Leach, flanqué d'une épouse snob, une belle americaine sexy, Wanda, aux jambes qui n'en finissent pas, son fougueux "latin lover" Otto, ex-agent de la CIA, un grand timide et ami des bêtes, Ken Pile, un poisson exotique nomme Wanda qui finit tristement dans l'estomac d'Otto et, enfin, George, minable gangster dans l'esprit duquel germe le enième hold-up du siècle. Tel est l'équipe de gagnants qui composent cette comédie policière, dans laquelle chacun d'entre eux va essayer de tirer profit de l'autre.Un film culte.Les acteurs s'amusent et c'est communicatif.Si vous aimez l'humour anglais (par exemple : la femme âgée avec son chien ou les frites dans le nez), c'est pour vous.Aucun temps mort, ça se laisse regarder d'une traite.