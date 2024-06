Netflix à dévoilé le casting d'une partie du Baroque Works.- Mr.3 sera interprèté par David Dastmalchian les films The Suicide Squad, Oppenheimer, The Dark Night, Blade Runner 2049)- Mr.5 par Camrus Johnson (Batwoman).[img=600https://c0.lestechnophiles.com/www.numerama.com/wp-content/uploads/2024/06/mr5-one-piece-netflix.jpg?avif=1&key=3e6d91fa[/img]- Mr.9 sera interprèté par Daniel Lasker (Raised by Wolves)- Et Miss Valentine sera incarné par Jazzara Jaslyn (Lioness)Le tournage de cette saison 2 commencera dans peu de temps pour une sortie en 2025 sur Netflix.