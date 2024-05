Date : 11 Septembre 2024

Réalisé par Tim Burton : Pee-Wee Big Adventure / Beetlejuice / Batman / Edward aux mains d'argent / Batman : Le Défi / Ed Wood / Mars Attacks! / Sleepy Hollow / Big Fish / Charlie et la Chocolaterie / Sweeney Todd / Alice au pays des merveilles / Big Eyes / Miss Peregrine et les Enfants particuliers / DumboAprès une terrible tragédie, la famille Deetz revient à Winter River. Toujours hantée par le souvenir de Beetlejuice, Lydia voit sa vie bouleversée lorsque sa fille Astrid, adolescente rebelle, ouvre accidentellement un portail menant à l’Après-vie. Alors que le chaos plane sur les deux mondes, ce n’est qu’une question de temps avant que quelqu’un ne prononce le nom de Beetlejuice trois fois et que ce démon farceur ne revienne semer la pagaille…