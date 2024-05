Moyenne 3,2/5

Votre boss vous harcèle ? Vos collègues vous épuisent ? Vous ne voulez plus retourner au bureau ? Vous n’imaginez pas ce que traversent Yoshikawa et ses collègues ! Car, en plus des galères, ils sont piégés dans une boucle temporelle... qui recommence chaque lundi ! Entre deux rendez-vous client, réussiront-ils à trouver la sortie ?

Réalisé par Ryo TakebayashiQuand la routine devient loufoque : au Japon, Ryo Takebayashi enferme des jeunes pubards créatifs dans un bureau où la vie se répète indéfiniment, avec un sentiment de déjà-vu, déjà vécu.Vous détestez les lundis, elle aussi ! Cette comédie, servie avec humour par son actrice principale, tire son épingle du jeu.Une comédie loufoque, sociale et fielleuse sur le monde du travail made in Japan. Outre la résolution sans cesse repoussée avec malice de cette fiction déjantée, le cinéaste brocarde le système hiérarchique qui prévaut dans les bureaux nippons.Au-delà des gags (...), cette comédie propose une réflexion sur le sens du travail, la nécessité de vivre ses rêves et de se montrer solidaires.Un film étonnant, capable de se montrer à la fois ingénieux et sans prétention. Parfois très drôle, bourré d’idées (...), le film de Ryo Takebayashi dépasse largement l’exercice de style et impose, malgré quelques traits un peu grossiers, une voix et un ton déjà très affirmés.D’un montage saccadé fait de scènes et de plans infiniment remixés, le film tire une mécanique harassante où la satire de la vie de bureau substitue à ses effets de virtuosité cet effet préjudiciable : la déshumanisation totale de la petite bande d’employés robotisés qui tente de sortir de cette faille spatio-temporelle.Mené tambour battant avec un art consommé du montage, ce premier film d’un réalisateur et vidéaste japonais a un peu des allures de sitcom. Il se consomme néanmoins avec plaisir, voire une certaine jubilation, comme la satire qu’il véhicule des mœurs et des frustrations de ses contemporains.La précision avec laquelle le jeune réalisateur japonais, Ryo Takebayashi, joue sur le tempo de la rengaine qui n’en reste pas moins percée de variations, produit un rapport déroutant au suspense et laisse entrer le polar.Un film léger, charmant, sur des sujets plutôt sérieux, comme l’articulation entre l’individu et le collectif, ou les réunions clients qui rendent marteau.L’équipe d’une agence publicitaire se retrouve prise au piège d’une boucle temporelle. Loin de se résumer à son concept fun et léger, le premier film de R. Takebayashi révèle peu à peu une matière “politique”, vouée à écorcher la culture d’entreprise au Japon.Hors de quelques éléments éclairant la culture de l’entreprise nippone, cette satire convenue de l’aliénation au travail, qui vante une forme d’épanouissement individuel pour mieux servir le collectif, s’avère pauvre en gags et monotone. Comme si le film était piégé par son dispositif même.