200210 Nominations Oscars 2003Réalisé par Martin Scorsese(Taxi Driver / New York, New York / Raging Bull / La Valse des pantins / La Couleur de l'argent / Les Affranchis / Les Nerfs à vif / Casino / À tombeau ouvert / Aviator / Les Infiltrés / Shutter Island / Le Loup de Wall Street / The Irishman / Killers of the Flower Moon)En 1846, le quartier de Five Points, un faubourg pauvre de New York, est le théâtre d'une guerre des gangs entre émigrants irlandais d'un côté, les Dead Rabbits menés par Père Vallon, et les Native Americans de l'autre, dirigés par le sanguinaire Bill le Boucher. Ce dernier met rapidement en déroute les Dead Rabbits en assassinant leur chef, et prend par la même occasion le contrôle exclusif des rues de la "grosse pomme". Afin de renforcer ses pouvoirs, Bill s'allie avec Boss Tweed, un politicien influent.Seize ans plus tard, le gang des Native Americans règne toujours en maître dans New York. Devenu adulte, Amsterdam Vallon souhaite venger la mort de son père en éliminant Bill. Mais sa rencontre avec Jenny Everdeane, une énigmatique pickpocket dont l'indépendance et la beauté le fascinent, va compliquer les choses...Une fresque riche et violente.Un casting 3 étoiles (dont un Daniel Day-Lewis impeccable).Une superbe reconstitution.