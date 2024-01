Moyenne 3,9/5

En 1972, un avion uruguayen s'écrase en plein cœur des Andes. Les survivants ne peuvent compter que les uns sur les autres pour réchapper au crash.

Réalisé par Juan Antonio Bayona(L'Orphelinat / The Impossible / Quelques minutes après minuit)Juan Antonio Bayona en tire un film profondément émouvant, une tragédie qui bouleverse le spectateur, mais le fait sans sensationnalisme, n’éludant pas le thème du cannibalisme, mais le traitant avec une pudeur remarquable.Un survival tendu et virtuose, mais surtout une oeuvre au sublime désarmant. Juan Antonio Bayona est définitivement un grand cinéaste.Porté par un excellent casting de jeunes comédiens hispanophones, "Le Cercle des neiges" est un film d’une grande humanité.Jusqu'au dénouement, Juan Antonio Bayona garde le spectateur à l'affût tout en livrant un beau message humaniste au cœur du drame. Il dresse finalement un vibrant hommage aux morts comme aux rescapés de ce crash funeste. Bref, une œuvre bluffante...La grande réussite du film est de nous projeter de façon prolongée à l’endroit du seuil, entre la béance vers laquelle tout glisse et la déchirure dans l’obscurité, l’espoir auquel on s’agrippe à la plus infime occasion, quand bien même il devient plus plausible à chaque seconde qui passe que cet ailleurs où l’on a sombré, même si l’on s’en sauve, on n’en revienne jamais complètement.Grâce à une mise en scène virtuose, le spectateur est plongé dans l’enfer de la montagne. Si l’on tend parfois à détourner le regard devant certaines situations, au bout de ces deux heures et vingt-quatre minutes, c’est avant tout le message d’espoir et de résilience que l’on retient de ce film grandiose.C’est donc un formidable travail de reconstitution que mène le réalisateur espagnol. Du crash de l’avion aux séquences d’avalanche à couper le souffle, « Le Cercle des neiges » plonge le spectateur dans l’horreur vécue par les compagnons d’infortune.Le cinéaste espagnol hollywoodisé retrouve sa langue maternelle pour une relecture prodigieuse d’un fait divers datant de 1972, soixante-dix jours de survie limite après un accident d’avion dans la Cordillère des Andes.Le cinéaste espagnol Juan Antonio Bayona offre une relecture immersive, profondément touchante, de la catastrophe aérienne de 1972, sans sacrifier son sens du spectacle. Un tour de force à la fois visuel et métaphysique.