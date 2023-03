Magical Girl

La Toei a révelé un visuel et un staff pour, la série qui nous dévoilera aux fans ayant grandi ce qu'il est advenu des héroines de la série une fois adultes.La série, à la manière des derniers filmssera une coproduction avec le studio, ce sera d'ailleurs du staff de Deen qui sera au commande de la réalisation et du Chara design avec(reboot de Orphen, film Seven deadly sins cursed by light) à la réalisation et la légendaire(Ranma, You're Under Arrest, le Rakugo ou la vie, Hakuoki, Komi cherche ses mots) au chara design.Pour le scenar et la musique, Yoshimi Narita et Naoki Sato reviennent de la série d'origine.Je dois avouer que je suis partagé sur ces nouvelles.contrairement à beaucoup, Deen n'est pas un studio que j'ai en horreur, ils donnent souvent leur chance à des productions atypiques et des jeunes réalisateurs et ont un passif de ouf avant les années 2000, de plus, sur les film et OAV, comme tout studio, ils sont capable de faire du très bon travail.Mais leur collaboration sur les derniers film Sailor Moon a juste offert une production "banale"(en partie dû car la Toei en a rien à battre de Sailor Moon).De plus, on va pas se mentir depuis 20 ans, d'un point de vue purement technique, le studio sur les série TV, c'est pas souvent ça.Alors, oui, on aura le réalisateur de Orphen qui est surement d'un point de vue technique leur meilleure production TV des 4 dernières années, ça reste un titre à la réalisation très banale.Après, il y a Atsuko Nakajima, une vraie légende qui a un CV de ouf, mais c'est une légende de la fin des années 80/début 90 qui supervise l'animation de ses série "à l'ancienne" (très beaux personnages, peu d'animation).Et Yoshimi Narita, encore une fois, je suis partagé, d'un côté, c'est elle qui connait le mieux les personnages, de l'autre Yes Precure 5 est pas un chef d'oeuvre d'écriture et pour connaitre son CV, Yoshimi Narita c'est "excellente sur des films ou des épisode indépendants" et "médiocre voire nulle sur une série."Franchement vu le staff, j'espère que le titre aura pas mal d'animateurs venant de la Toei et sera plus écrit comme un film divisé en série, sinon, ça risque d'être bof.