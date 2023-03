Magical Girl

Il y a quelques semaines, je vous avais parlé du fait que la nouvelle saison de Precure voulait se révolutionner avec une Leader bleue, un ranger Masculin et une autre Majeur.Au final, pour l'instant c'est naze, très mal écrit, moche (les dernières saisons étaient beaucoup plus belle, on regresse visuellement au niveau de Suite Precure qui date de 2011 et était une régression comparé à Heartcatch) et clairement tout pourri en dehors de son héroine qui est pour une fois cool et décalé(elle est capable de faire du parcours, de se battre et briser des rocher à main nue en faisant des référence à Saint Seiya assumés et X-OR)Mais la Toei ne veut clairement pas en rester là et c'est carrement 3 projet Precure qui sont annoncé pour la fin de l'année et l'année prochaine (en plus de la prochaine série).La Toei viens d'annoncer pas moins de 3 projets Precure pour les 20 ans de la licence.Le premier n'est pas très surprenant, c'est un nouveau film(le dernier était en 2018 pour les 15 ans de la Licence) qui verra intervenir les 77 Precure des différentes saisons (ce qui permettra au film de voler la place de son prédécesseur au Guiness des records)Mais les 2 autres sont une vraie surprise vu que ce sont des suite à des séries existantes qui de l'aveu de la Toei cibleront les fans ayant grandi.Malheuresement pas deen vue, les série choisie sont:Cette série se nommerasera carrément une série nocturne où comme son nom l'indique, les personnages auront 23 ans.Le choix deest pas très surprenant, c'est avecetla série qui a rapporté le plus et fait le plus d'audience.C'est aussi la série qui a tout changé dans la licence en introduisant un groupe d'heroine à la sailormoon.Et les Yes5 sont déjà revenus en guest dans le filmen 2020 (les Heartcatch, c'était en 2021 avec lesC'est aussi la seule saison aveca déjà avoir eu une seconde saison et la seule à avoir des histoires d'amours (avec d'ailleurs comme dans un paquet d'anime jap des différences d'ages ridicules vu que Nozomi est en 5ème et que Coco est son prof Principal, ce qui offre parfois des dialogues Cringe où il y a un dispute de couple car Nozomi a des mauvaise notes) et le seul baiser en anime de la licence.La seconde Licence à revenir seraet ce sera tout simplement, ce choix est assez inattendu car la saison n'est pas très appréciée ni très bonne nottament car elle n'allait pas au bout des choses et sous exploitant son concept.Après, vu que dans des interview, le staff a souvent déclaré avoir des regrets sur le fait de pas avoir davantage exploité le background et les personnages, il est possible que ça ait joué.En plus les 2 héroines de la série ont été les représentantes de la licence lors des JO et donc sont encore assez représentative de la licenceEt vu le regain de popularité d'Harry Potter avec Hogward Legaçy, ça peut se tenir de surfer sur la vague école de magie, surtout queest la première saison a avoir un personnage quasiment officiellement transgenre avec la mascotte Mofurun (je dit quasi car le staff a dit dans des interview regretter ne pas avoir eu le temps de le faire dans la série, ce qui en fait juste une fille) et dans sa version manga le premier couple de Precure à partager un baiser.En plus, ça doit facile faire 15 ans qu'il n'y avait pas eu de programme TV animé visant un public de jeune adulte feminin en journée dans tout le japon (le dernier dont je me rapelle, c'est, même, dans la moitié du japon, c'était pendant la nuit).Par contre, le staff derrière la licencedoit rager à mort, ils ont essayé pendant des années de faire adapter en série animé nocturne les Roman, surtout que au delà d'Harry Potter, Maho Girl pompe pas mal Doremi aussi.