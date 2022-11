1989Réalisé et écrit par John CarpenterUn ouvrier au chômage découvre un groupe discret qui fabrique des lunettes noires. Intrigué, il en essaie une paire et découvre un monde effrayant : de nombreux humains sont en réalité des extraterrestres aux visages hideux et écorchés ; les panneaux publicitaires ordonnent la soumission dans des termes dignes de Big Brother. Avec un autre ouvrier, il affronte les envahisseurs. Mais quel jeu joue Holly, la séduisante responsable des programmes du canal 54 ?John Carpenter qui s'amuse avec une nouvelle approche des "extraterrestres"Un film culte mais peu connuUne satire social : drôle et pertinent