1995Réalisé par Tony Scott(Top Gun / True Romance / Ennemi d'État)Musique de Hans ZimmerUne bande de nationalistes russes, s'empare d'une base de lancement de missiles nucleaires strategiques et menace le reste du monde. "L'USS Alabama", le sous-marin nucleaire le plus puissant des Etats-Unis, recoit l'ordre de partir vers les cotes russes. Un premier ordre est envoye a l'etat-major du submersible lui intimant l'ordre de bombarder la Russie, lorsque arrive un second message indéchiffrable.Si vous aimez les huis clos c'est pour vous.Un thriller paranoïaque.Du pur Tony Scott (aucun temps mort)Une confrontation psychologique réussie.A savoir : Quelques scènes et dialogues ont été écrit par Quentin Tarantino (non crédité)