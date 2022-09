> Harvestella , est un jeu-vidéo de simulation de vie rpg développé par Square Enix et Live Wire . Il sortira sur PC et Nintendo Switch - Sorte de mélange entre Final Fantasy et Rune Factory, le jeu s'articule autour de cultures agricoles et de combats action-rpg . ⚙︎

— menu ✄:

00:00 Intro

00:25 [ PRÉSENTATION ] par COlDY

02:00 Création Personnage

03:00 Début de l’histoire

07:48 [ GAMPELAY ] Rendez-vous au village

09:15 [ GAMPELAY ] Le Village de Lèthe

13:22 Qu’est-ce que Le Quietus ?

16:26 [ CINÉMATIQUE ] Un Étrange Phénomène !

20:08 Entrons dans le mystérieux Cristal

28:49 [ GAMPELAY ] Jour-2 : Agriculture

37:00 [ GAMPELAY ] Petite Ballade découverte

38:56 Menu du jeu

39:32 Map-Monde & Cabane

40:40 L’étranger mise à nue

48:57 [ GAMPELAY ] Récoltes, Boite d’expédition & Artisanat

54:06 Retour sur la Map-Monde vers le Njord

55:05 [ GAMPELAY ] Monstres & Combats !

55:41 Mon Avis & Analyse sur le jeu

58:45 À suivre, au prochain épisode…

▸ Avis : J’ai franchement apprécié la découverte du début d'aventure (même si à ce stade difficile d'avoir un avis globale sur le jeu), au point où je vais tourner une seconde vidéo pour « explorer » plus en profondeur les mécanismes du jeu - Dans le/les prochain(s) épisode(s), nous découvrirons des éléments de jeu incluant d’avantage de composantes de simulation de vie, exploration du village, agriculture, cuisine, artisanat , pêche, combats et choix de classes !

☞ [ HISTOIRE: Mini-SPOILER ]: Bienvenue dans un monde ou quatre cristaux géants appelés Seaslight, assurent un changement stable entre les quatre saisons. Cela est perturbé lorsque Quietus, la saison de la mort, fait dépérir et mourir les récoltes à travers le pays et empêche les gens de sortir. Cependant, le Quietus se fait de plus en plus long chaque année, obligeant le protagoniste, Ein (qui a perdu la mémoire), à se lancer dans une mission pour l'arrêter. Dans son aventure il sera supporter par Shirka, un missionnaire , Heine, un mécanicien coquet et beau et Aria, une fille mystérieuse provenant apparemment du futur !

▸ Sortie du jeu: 04/11/22

