Tower of Fantasy est disponible depuis le 11 août 2022 et ce nouveau jeu gacha vous permet de vivre une aventure futuriste en monde ouvert avec un aspect MMORPG. Votre but est donc non seulement d'explorer les différentes régions, de remplir des quêtes mais aussi d'invoquer des personnages et de les améliorer. Sur ToF, le système d'invocation est un peu particulier et vous permet d'obtenir en réalité des armes avec des niveaux de raretés variés : N - R - SR - SRR. Sont rattachés à ces armes des personnages appelés Simulacres uniquement pour les raretés SR et SSR. Aujourd'hui, nous nous intéressons plus particulièrement à Claudia et son arme, la Lame Guren.

▸ VERSION 1.5 TOWER OF FANTASY, (en détails):



Nouvelle carte et nouveaux systèmes de l'île artificielle.

Système de maison disponible.

Nouveau système de « raid » coopératif à huit joueurs.

Nouveau Simulacre : débloquez « Claudia » et la « matrice Claudia » à durée limitée.

Événement à durée limité : Café d'Aida.

Le « Fantasme séquentiel » est disponible après avoir débloqué le « Champ de bataille des champions » dans l'événement « Fantasme révolu ».

Le changement et les améliorations d'arme sont désactivés dans l'événement « Fantasme révolu ».

Ajout de 5 types différents de bonus de « niveau » à l'événement « Fantasme révolu ».

Le nombre maximum de jours cumulés pour les récompenses hors ligne a été revu à 9 jours.

Optimisation de l'affichage des nouveaux serveurs et des serveurs peu peuplés avec de nouveaux indicateurs « Nouveau » et « Recommandé ».

Ajout d'un onglet de présentation de la « hache bouclier » dans le « Guide de survie ».

PROBLÈMES CORRIGÉS



Correction d’un problème à cause duquel aucune endurance (END) n’est nécessaire lorsque la technique « Frappe spirale » est utilisée avec l’arme « Lames de tonnerre », et cause des dégâts anormaux. Une description a également été ajoutée pour les dégâts de l’effet de spirale des « Lames de tonnerre ».

Correction de l’affichage des icônes lorsque plusieurs effets de matrice pouvaient être activés lors du passage du « Bouclier fournaise V2 » (mode hache) à d’autres armes.

Correction d’un problème à cause duquel les armes « Pilon » et « Venus » engendrait un effet « étourdissement » anormal.

Correction d’un problème à cause duquel l’arme « Balmung » engendrait parfois un effet « esquive » anormal.

Correction d'un problème d'affichage de l'interface engendré par la latence réseau lors de l'extraction d'armes « Simulacre » pendant la commande.

Amélioration du délai entre les envois dans la fenêtre de discussion.

Correction d'un problème avec le bouton des paramètres après un redémarrage.

Correction d'un problème avec le bouton Line pour les mobiles.

Correction d'une série de problèmes de localisation, notamment de traductions incorrectes ou incorrectement affichées sur l'interface.

Armure de type V » est remplacée par « Destinée alternative » dans les choix de la « boîte de relique SSR une-parmi-quatre.

Personnellement, je n'ai pas encore eu le temps de m'essayer au jeu, les free-to-play de manière général ne sont pas ma priorité. Je n'ai pas accroché à sur la longueur, malgré que je lui reconnaisse des qualités évidentes.