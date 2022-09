On apprends via l’eShop japonais que la version Nintendo Switch du jeu ne pèserait que 12,5 Go.

Étonnamment 3 fois plus petite que le même jeu sur PS4.

"Persona 5 est le premier épisode (hors spin-off type Persona Q) à sortir sur une plateforme Nintendo. Cette version du jeu est basée sur la réédition étendue de l’original (bien remanié dans cette seconde mouture), avec du contenu supplémentaire (environ 40; DLC, tous disponibles immédiatement).

— Sortie 21 octobre 2022 (un signe du destin sans doute: "mon anniv", oh yeah baby!)."

PS: petit rappel Atlus a confirmé que Persona 3 Portable et Persona 4 Golden verront également le jour sur Switch aux mêmes dates.

sur la console hybride devrait cependant proposer exactement le même contenu que les autres versions, donc rien de coupé au niveau gameplay ou de l'histoire. On peut donc se demander comment une telle différence de taille de fichier peut exister entre la PS4 et la Nintendo Switch. La réponse se trouve surement sur la résolution du jeu, car la Nintendo Switch en mode portable ne prend en charge que le 720p, ce qui signifie que la qualité de certains éléments au niveau résolution a sans doute été réduite -(À moins qu'Atlus est réussi tout simplement à d'avantage optimiser le jeu: assets, musiques ect., mais la différence de taille est tout de même considérable pour envisager cette option seul).