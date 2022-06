1986Réalisé par Martin Scorsese(Taxi Driver / Raging Bull / After Hours / Les Affranchis / Les Nerfs à vif / Casino / À tombeau ouvert / Gangs of New York / Aviator / Les Infiltrés / Shutter Islans / Le Loup de Wall Street)Oscar du meilleur acteur : Paul NewmanSynopsis : Un champion de billard, ex-arnaqueur invétéré, est devenu représentant en alcools. Quand il fait la connaissance d'un jeune joueur de billard prometteur, les vieux démons remontent à la surface...Un Duo culte (avec un des premiers rôle qui a imposé le "style" Tom Cruise)Le rapport "maitre" Vs "Élève" avec l'aspect psychologique que va avec.C''est la suite d'un autre film culte : L'arnaqueur