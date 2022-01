La scène qui a rendu fou pas mal de monde, l'animation est vraiment incroyable, ça cravachait sévère chez Wit Studio quand même, tu m'étonnes que les saisons étaient aussi espacées.Quand je vois ce genre de scène que je regrette un peu Wit ! Surtout que MAPPA a le talent pour sortir la même qualité ! Trop de pression et des délais surement trop court, donc tant mieux si ça permet aux animateurs de souffler !Même si j'aurai bien patienté 1 an ou 2 pour avoir la même qualité, bon après l'histoire dans SNK c'est le plus important, mais l'animation folle fait clairement partie de l'identité de l'anime et a contribué à son succès.