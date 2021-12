Le nouveau Feh Channel vient d'être publié sur YouTube, voici les 2 grosses nouveautés sur Fire Emblem Heroes.Les 2 premiers chapitres du Livre VI sera disponible dans la matinée avec la version 6.0.0. du jeu. Le conflit entre Askr et Embla, les 2 premières nations introduites avec le jeu, semble reprendre avec l'apparition de nouveaux personnages. Ash, serviteur du dragon Askr, sera la nouvelle unité offerte en terminant le premier chapitre du Livre VI.Avec la prochaine mise à jour, un nouveau mode multijoueur sera ajouté mais cette fois il s'agira d'un vrai mode PVP qui permettra 2 joueurs de combattre sur une carte en 5 tour. Très complet, avec genre pénalité si les joueurs prennent trop de temps à finir leur tour, avec même en option entrainement pour se perfectionner, et jouer entre amis avec système de code privé.

