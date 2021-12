2018Réalisé par Clint Eastwood.Par le scénariste (Nick Schenk) de Gran Torino.Synopsis : À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché et seul, mais son entreprise risque d'être saisie. Il accepte alors un boulot qui – en apparence – ne lui demande que de faire le chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s'est engagé à être passeur de drogue pour un cartel mexicain.Extrêmement performant, il transporte des cargaisons de plus en plus importantes. Ce qui pousse les chefs du cartel, toujours méfiants, à lui imposer un "supérieur" chargé de le surveiller. Mais ils ne sont pas les seuls à s'intéresser à lui : l'agent de la DEA Colin Bates est plus qu'intrigué par cette nouvelle "mule".Entre la police, les hommes de main du cartel et les fantômes du passé menaçant de le rattraper, Earl est désormais lancé dans une vertigineuse course contre la montre...La Mule est ainsi inspiré d'un authentique fait divers.Et si c'était réellement le dernier grand rôle de Clint Eastwood (sur que le temps passe aussi).ça a des allures d'un polar, mais c'est plus un drame familial et d'une critique social des personnes âgées qui arrivent pas à subvenir à leurs besoins dans ce pays où la ne liberté existe que par l'argent.Un film qui montre tout le paradoxe de l’Amérique... le rêve américain peut-être un cauchemar pour les petites gens simples sur qui retombe le système.