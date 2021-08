2018Réalisé par Mamoru Hosoda(La Traversée du temps / Summer Wars / Les Enfants loups, Ame et Yuki / Le Garçon et la Bête)Synopsis : Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention de ses parents, il se replie peu à peu sur lui-même. Au fond de son jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un arbre généalo-ma-gique. Soudain, Kun est propulsé dans un monde fantastique où vont se mêler passé et futur. Il rencontrera tour à tour ses proches à divers âges de leur vie : sa mère petite fille, son arrière grand-père dans sa trépidante jeunesse et sa petite sœur adolescente ! A travers ces aventures, Kun va découvrir sa propre histoire.Toujours cette obsession de Mamoru Hosoda sur le rapport au temps et l'enfance...Nous sommes dans l’esprit des productions "intime" de Ghibli.Chronique d'une vie familiale...