2016Réalisé et écrit par Matt RossSynopsis : Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis, vivant isolé de la société, un père dévoué a consacré sa vie toute entière à faire de ses six jeunes enfants d’extraordinaires adultes.Mais quand le destin frappe sa famille, ils doivent abandonner ce paradis qu’il avait créé pour eux. La découverte du monde extérieur va l’obliger à questionner ses méthodes d’éducation et remettre en cause tout ce qu’il leur a appris.Le sujet du film, c'est "la marginalité" face à "une norme".Un film aussi drôle que touchant.Viggo Mortensen est juste dans se rôle de père protecteur (peut-être trop...c'est aussi une des questions que posent le film, où est la limite ?).Quelle éducation, pour quelle société ? là est la question...