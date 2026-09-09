Comme il sort aussi sur Switch 1, certain aurait pu esperer que la version Switch 2 soit une NS2 Edition, c'est a dire le jeu complet dans la cartouche et qui fonctionne aussi sur Switch 1. Level-5 l'a fait pour Fantasy Life et Inazuma Eleven. Mais ce n'est pas le cas pour Professeur Layton qui sortira sur Switch 2 en version native.
Et comme quasiment tout les editeurs japonais, Level-5 fait le choix de la Game Key Card
A noter qu'une version physique en dehors du Japon n'est pour l'heure pas confirmée
tags :
posted the 09/09/2026 at 04:58 PM by aeris201
Mais day ond j’aime bien la franchise
Donc version NS1 pour moi, si y'a une upgrade (même payante) tant mieux, sinon tant pis, pas moy de GKC, sauf si c'est ça ou rien.