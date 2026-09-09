Comme il sort aussi sur Switch 1, certain aurait pu esperer que la version Switch 2 soit une NS2 Edition, c'est a dire le jeu complet dans la cartouche et qui fonctionne aussi sur Switch 1. Level-5 l'a fait pour Fantasy Life et Inazuma Eleven. Mais ce n'est pas le cas pour Professeur Layton qui sortira sur Switch 2 en version native.Et comme quasiment tout les editeurs japonais, Level-5 fait le choix de la Game Key CardA noter qu'une version physique en dehors du Japon n'est pour l'heure pas confirmée