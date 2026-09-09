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Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur
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name : Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur
platform : Switch 2
editor : Level-5
developer : Level-5
genre : puzzle
other versions : PC - Playstation 5 - Switch Switch 2 -
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aeris201
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aeris201 > blog
[Switch 2] Professeur Layton ne sera pas une NS2 Edition (mais une GKC)
Comme il sort aussi sur Switch 1, certain aurait pu esperer que la version Switch 2 soit une NS2 Edition, c'est a dire le jeu complet dans la cartouche et qui fonctionne aussi sur Switch 1. Level-5 l'a fait pour Fantasy Life et Inazuma Eleven. Mais ce n'est pas le cas pour Professeur Layton qui sortira sur Switch 2 en version native.

Et comme quasiment tout les editeurs japonais, Level-5 fait le choix de la Game Key Card

A noter qu'une version physique en dehors du Japon n'est pour l'heure pas confirmée




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    posted the 09/09/2026 at 04:58 PM by aeris201
    comments (6)
    wickette posted the 09/09/2026 at 04:59 PM
    Level 5 c’est economie en masse de base fait pas s’attendre à autre chose

    Mais day ond j’aime bien la franchise
    nicolasgourry posted the 09/09/2026 at 05:03 PM
    Bon bah, j'achèterais pas la version NS2 à cause du format.
    aeris201 posted the 09/09/2026 at 05:15 PM
    nicolasgourry Le fait que ce soit une version Switch 2 native plutot qu'une NS2 Edition, peut laisser penser qu'il y a des différences notables entre la version Switch 1 et Switch 2.
    kidicarus posted the 09/09/2026 at 05:21 PM
    Ils font chier
    mizuki posted the 09/09/2026 at 05:23 PM
    Donc à prendre sur Switch 1 ?
    epicurien posted the 09/09/2026 at 06:10 PM
    J'avais de l'espoir pour la version jap, vu que Fantasy Life et Inazuma Eleven sont en vraies cartouches (multi-langues) en jap, mais c'est confirmé que lui c'est GKC partout :'(
    Donc version NS1 pour moi, si y'a une upgrade (même payante) tant mieux, sinon tant pis, pas moy de GKC, sauf si c'est ça ou rien.
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