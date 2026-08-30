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Onimusha : Way of the Sword
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name : Onimusha : Way of the Sword
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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akiru
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akiru
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akiru > blog
Onimusha Demo + défi boss (No HUD)
C'est loin d'être parfait mais j'avais envie de faire une vidéo de la démo sans le HUD pour profiter pleinement de l'image et de l'ambiance de ce Onimusha.

L'objectif est de montrer un peu les possibilités du jeu qui sont franchement très prometteuses en terme de mise en scène de fights. J'ai hate d'y jouer dans les modes les plus difficiles.

Je fais la démo puis j'enchaine direct sur le boss caché.

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    burningcrimson, malroth
    posted the 08/30/2026 at 09:20 PM by akiru
    comments (1)
    malroth posted the 08/30/2026 at 10:03 PM
    Dans la démo je kiffe m'entraîner à l'enchainement Issen

    C'est tellement joussif de le reussir x3 consecutif
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