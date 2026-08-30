C'est loin d'être parfait mais j'avais envie de faire une vidéo de la démo sans le HUD pour profiter pleinement de l'image et de l'ambiance de ce Onimusha.L'objectif est de montrer un peu les possibilités du jeu qui sont franchement très prometteuses en terme de mise en scène de fights. J'ai hate d'y jouer dans les modes les plus difficiles.Je fais la démo puis j'enchaine direct sur le boss caché.