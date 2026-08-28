Sony Music Entertainment Japan renforce sa présence dans l'industrie du jeu vidéo avec une prise de participation majeure dans GungHo Online Entertainment, l'éditeur japonais notamment connu pour Puzzle & Dragons, Ragnarok Online ou encore Ninjala.La filiale du groupe Sony a conclu un accord afin de racheter 12.006.500 actions détenues jusqu'ici par SON Financial. L'opération représente un investissement d'environ 28,6 milliards de yens (178 millions de dollars), sur la base d'un prix de 2385 yens par action.Sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires, Sony Music Entertainment Japan détiendra ainsi environ 22,9% des actions de GungHo Online Entertainment, hors actions propres. Il deviendra par conséquent le principal actionnaire de l'éditeur japonais.Mais l'opération ne se limite pas à une simple prise de participation financière. Sony Music Entertainment Japan et GungHo Online Entertainment ont également signé un accord de partenariat capitalistique et commercial, avec l'objectif de développer de nouvelles synergies entre leurs activités.Les deux groupes souhaitent notamment étudier la possibilité de travailler ensemble sur le développement et l'exploitation de jeux, mais aussi multiplier les opérations de collaboration autour de leurs différentes propriétés intellectuelles.GungHo Online Entertainment pourra ainsi s'appuyer sur l'expérience de Sony Music Entertainment Japan dans de nombreux secteurs du divertissement, tandis que Sony Music Entertainment Japan bénéficiera du savoir-faire de l'éditeur japonais dans le développement et la gestion de jeux vidéo. Les deux entreprises évoquent également la création de nouveaux projets reposant notamment sur les licences détenues par Sony Music Entertainment Japan.Pour GungHo Online Entertainment, cette alliance pourrait donc ouvrir la porte à davantage de projets cross-media et de collaborations avec les différentes franchises du groupe Sony. De son côté, Sony Music Entertainment Japan poursuit son rapprochement avec le secteur vidéoludique, dans une stratégie qui dépasse désormais largement le simple cadre musical.