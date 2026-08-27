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Bon, RDR et MGS4 c'est fait. Il reste quoi ?



Il y a 18 ans, j'avait acheté MGS4 day one a GAME, j'avais 22 ans je crois. Je l'ai lancé, le portage est foutrement réussi mais carton rouge a PW, c'est juste le portage de la version HD avec la même résolution dégeu, ils auraient pu lif....mais qu'est ce qu'ils font derrière ???




Enfin bref...Mes souhaits persso:




Pour ceux qui ne connaissent pas Stranglehold, c'était en gros Max Payne 3 avant l'heure.
Il existe sur PC mais uniquement jouable avec le clavier et souris. Un lifting serai aussi le bienvenue
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    posted the 08/27/2026 at 08:11 PM by 22
    comments (4)
    losz posted the 08/27/2026 at 08:14 PM
    Bizarre, normalement il est en 4k peacewalker, pas eu le temps d'y jouer encore.
    22 posted the 08/27/2026 at 08:18 PM
    losz Sur PC je serais pas surpris, sur console ça m'a piqué les yeux. Mais je reste confiant, pour la vol1, le lifting est arrivée avec une maj.
    losz posted the 08/27/2026 at 08:20 PM
    22 Même sur console ils avaient annoncé 4k sur ps5 et xbox, la switch 2 par contre 1080p.

    Par contre perso j'attendrais pas les majs qui améliore, car je compte le doser en ligne, peur qu'il soit un peu vide d'ici quelques mois.
    abookhouseboy posted the 08/27/2026 at 08:33 PM
    Je plussoie pour Stranglehold, j'y pensais en renvoyant A toutes épreuves il y a quelques temps.
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