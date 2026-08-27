Il y a 18 ans, j'avait acheté MGS4 day one a GAME, j'avais 22 ans je crois. Je l'ai lancé, le portage est foutrement réussi mais carton rouge a PW, c'est juste le portage de la version HD avec la même résolution dégeu, ils auraient pu lif....mais qu'est ce qu'ils font derrière ???
Enfin bref...Mes souhaits persso:
Pour ceux qui ne connaissent pas Stranglehold, c'était en gros Max Payne 3 avant l'heure.
Il existe sur PC mais uniquement jouable avec le clavier et souris. Un lifting serai aussi le bienvenue
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posted the 08/27/2026 at 08:11 PM by 22
Par contre perso j'attendrais pas les majs qui améliore, car je compte le doser en ligne, peur qu'il soit un peu vide d'ici quelques mois.