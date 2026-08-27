Il y a 18 ans, j'avait acheté MGS4 day one a GAME, j'avais 22 ans je crois. Je l'ai lancé, le portage est foutrement réussi mais carton rouge a PW, c'est juste le portage de la version HD avec la même résolution dégeu, ils auraient pu lif....Enfin bref...Pour ceux qui ne connaissent pas Stranglehold, c'était en gros Max Payne 3 avant l'heure.Il existe sur PC mais uniquement jouable avec le clavier et souris. Un lifting serai aussi le bienvenue