1. [NS2] Pokemon Winds / Waves – 572 votes
2. [NS2] Fire Emblem: Fortune’s Weave – 419 votes
3. [PS5] Persona 4 Revival – 345 votes
4. [NS2] Zelda: Ocarina of Time – 339 votes
5. [PS5] Persona 6 – 241 votes
6. [PS5] Grand Theft Auto 6 – 212 votes
7. [PS5] Final Fantasy 7 Revelation – 207 votes
8. [NS2] Dragon Quest Monsters: The Withered World – 180 votes
9. [NS2] Xenoblade Genesis – 175 votes
10. [NS2] Professor Layton and the New World of Steam – 154 votes
11. [NSW] Dragon Quest Monsters: The Withered World – 148 votes
12. [PS5] Onimusha: Way of the Sword – 127 votes
13. [PS5] Trails in the Sky 2nd Chapter – 122 votes
14. [PS5] Ace Combat 8 – 117 votes
15. [NS2] Final Fantasy Resonance – 106 votes
16. [NSW] Genshin Impact – 82 votes
17. [PS5] Resident Evil Veronica – 80 votes
18. [PS5] Beast of Reincarnation – 77 votes
19. [NSW] Professor Layton and the New World of Steam – 76 votes
20. [NS2] The Duskbloods – 74 votes
21. [NS2] Derby Stallion 2 – 72 votes
22. [PS5] Stranger Than Heaven – 71 votes
23. [NS2] Dragon Quest Monsters: The Withered World – 69 votes
24. [NS2] Super Bomberman Collection – Nintendo Switch 2 Edition – 67 votes
25. [NSW] Tales of Eternia Remastered – 66 votes
26. [NS2] Trails in the Sky 2nd Chapter – Nintendo Switch 2 Edition – 64 votes
27. [NS2] Final Fantasy 7 Revelation – 61 votes
28. [NSW] Final Fantasy Resonance – 60 votes
29. [PS5] Neptunia Infinity – 58 votes
30. [NS2] Nintendo Switch Sports Resort – 56 votes
rappel: on parle de vote de lecteurs Famitsu qui ne refléteront pas le succès réel d'un titre....certains titres mal classé feront mieux que d'autres beaucoup mieux classés.
Les lecteurs ont un profil gamer donc cela peut pousser certains titres qui ne feront que de svenets anecdotique voir feront une bonne semaine et disparaitront du top 30 des ventes la semaine suivante.
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posted the 08/03/2026 at 11:20 AM by newtechnix
et
sans doute une erreur avec dans le classement 2 places NS2 pour le prochain DQ Monsters.
Tu sors n'importe quel jeux le 17 novembre tu t'inquiètes de rien de tout...
ça doit être ça oui, même s'il sera sûrement multiplateformes comme le précédent.