1. [NS2] Pokemon Winds / Waves – 572 votes

2. [NS2] Fire Emblem: Fortune’s Weave – 419 votes

3. [PS5] Persona 4 Revival – 345 votes

4. [NS2] Zelda: Ocarina of Time – 339 votes

5. [PS5] Persona 6 – 241 votes

6. [PS5] Grand Theft Auto 6 – 212 votes

7. [PS5] Final Fantasy 7 Revelation – 207 votes

8. [NS2] Dragon Quest Monsters: The Withered World – 180 votes

9. [NS2] Xenoblade Genesis – 175 votes

10. [NS2] Professor Layton and the New World of Steam – 154 votes

11. [NSW] Dragon Quest Monsters: The Withered World – 148 votes

12. [PS5] Onimusha: Way of the Sword – 127 votes

13. [PS5] Trails in the Sky 2nd Chapter – 122 votes

14. [PS5] Ace Combat 8 – 117 votes

15. [NS2] Final Fantasy Resonance – 106 votes

16. [NSW] Genshin Impact – 82 votes

17. [PS5] Resident Evil Veronica – 80 votes

18. [PS5] Beast of Reincarnation – 77 votes

19. [NSW] Professor Layton and the New World of Steam – 76 votes

20. [NS2] The Duskbloods – 74 votes

21. [NS2] Derby Stallion 2 – 72 votes

22. [PS5] Stranger Than Heaven – 71 votes

23. [NS2] Dragon Quest Monsters: The Withered World – 69 votes

24. [NS2] Super Bomberman Collection – Nintendo Switch 2 Edition – 67 votes

25. [NSW] Tales of Eternia Remastered – 66 votes

26. [NS2] Trails in the Sky 2nd Chapter – Nintendo Switch 2 Edition – 64 votes

27. [NS2] Final Fantasy 7 Revelation – 61 votes

28. [NSW] Final Fantasy Resonance – 60 votes

29. [PS5] Neptunia Infinity – 58 votes

30. [NS2] Nintendo Switch Sports Resort – 56 votes



rappel: on parle de vote de lecteurs Famitsu qui ne refléteront pas le succès réel d'un titre....certains titres mal classé feront mieux que d'autres beaucoup mieux classés.



Les lecteurs ont un profil gamer donc cela peut pousser certains titres qui ne feront que de svenets anecdotique voir feront une bonne semaine et disparaitront du top 30 des ventes la semaine suivante.