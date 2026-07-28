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action-aventure
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aeris201
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[Switch 2] Je passe au full physique !
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ducknsexe
posted the 07/28/2026 at 02:39 PM by
aeris201
comments (
22
)
syst59
posted
the 07/28/2026 at 02:40 PM
Hahaha
ducknsexe
posted
the 07/28/2026 at 02:43 PM
Bon full physique
hypermario
posted
the 07/28/2026 at 02:48 PM
Full Nintendo
cyr
posted
the 07/28/2026 at 02:55 PM
Heu pourquoi les jeux sont pas déballé ?
riddler
posted
the 07/28/2026 at 02:55 PM
Vendu la ps5 pro?
cyr
posted
the 07/28/2026 at 02:57 PM
Et metroid prime 4 c'est la versions espagnole.
Et les 2 jeux du bas, il manque le la bande Nintendo sur l'emballage. Étrange.
masharu
posted
the 07/28/2026 at 02:57 PM
cyr
Il a pris une photo au pif sur le net. Ce sont des boites espagnoles.
mooplol
posted
the 07/28/2026 at 02:58 PM
Pareil j’ai acheté la console apres l’annonce de sony.
J’ai pris mario kart, donkey kong, metroid 4, star for, pokemon za et mouse.
Prochain jeux orbitals et fire emblens et indina jones
cidkageno
posted
the 07/28/2026 at 03:04 PM
C'est beau
rogeraf
posted
the 07/28/2026 at 03:08 PM
Moi je passe au physique en VR via eleven table tennis, ma ref pongiste
piratees
posted
the 07/28/2026 at 03:16 PM
y aura bien un couillon pour faire un topic je passe full demat et en etre fier
jasonduval
posted
the 07/28/2026 at 03:27 PM
Que des mitos sur ce site entre lui et l'autre avec ses articles et photos ia c'est vraiment la loose ici
sdkios
posted
the 07/28/2026 at 03:35 PM
cyr
ouais et sur l'ecran c'est en espagnol aussi. Le mec continue de s'inventer une vie
aerithlazyqueen
posted
the 07/28/2026 at 03:37 PM
Je suis full Physique depuis bien plus longtemps que ça je devrais screen ma collection sur Switch
zoske
posted
the 07/28/2026 at 03:44 PM
Physique ou pas, il y a pas mal de jeux moyens sur cette photo
romgamer6859
posted
the 07/28/2026 at 03:58 PM
zoske
J'allais le dire
vagrant
posted
the 07/28/2026 at 04:39 PM
Kirby : moyen
MP4 : très moyen
MKW : bon
Yoshi : vite fait
Starfox : bon
Bananza : meh
Splatoon : vite fait
Le Nintendo Seal of quality c'est plus ce que c'était...
masharu
posted
the 07/28/2026 at 05:26 PM
vagrant
Et
aeris201
ne les a mêmes pas acheté, c'est dire le foutage de gueule.
hyoga57
posted
the 07/28/2026 at 05:28 PM
masharu
Un vrai ravagé bordel.
kikoo31
posted
the 07/28/2026 at 06:26 PM
vagrant
Le Nintendo Seal of quality c'est plus ce que c'était...
cidkageno
posted
the 07/28/2026 at 06:32 PM
vagrant
Bananza et Splatoon sont tres bon ou au pire bon faut pas exagerer.
oreillesal
posted
the 07/28/2026 at 06:49 PM
plus d'exclusivités en une photo que l'intégralité des exclus de la concurrence depuis 2020.
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Et les 2 jeux du bas, il manque le la bande Nintendo sur l'emballage. Étrange.
J’ai pris mario kart, donkey kong, metroid 4, star for, pokemon za et mouse.
Prochain jeux orbitals et fire emblens et indina jones
MP4 : très moyen
MKW : bon
Yoshi : vite fait
Starfox : bon
Bananza : meh
Splatoon : vite fait
Le Nintendo Seal of quality c'est plus ce que c'était...
Bananza et Splatoon sont tres bon ou au pire bon faut pas exagerer.