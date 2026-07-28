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Splatoon Raiders
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name : Splatoon Raiders
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action-aventure
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aeris201
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aeris201 > blog
[Switch 2] Je passe au full physique !



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    ducknsexe
    posted the 07/28/2026 at 02:39 PM by aeris201
    comments (22)
    syst59 posted the 07/28/2026 at 02:40 PM
    Hahaha
    ducknsexe posted the 07/28/2026 at 02:43 PM
    Bon full physique
    hypermario posted the 07/28/2026 at 02:48 PM
    Full Nintendo
    cyr posted the 07/28/2026 at 02:55 PM
    Heu pourquoi les jeux sont pas déballé ?
    riddler posted the 07/28/2026 at 02:55 PM
    Vendu la ps5 pro?
    cyr posted the 07/28/2026 at 02:57 PM
    Et metroid prime 4 c'est la versions espagnole.

    Et les 2 jeux du bas, il manque le la bande Nintendo sur l'emballage. Étrange.
    masharu posted the 07/28/2026 at 02:57 PM
    cyr Il a pris une photo au pif sur le net. Ce sont des boites espagnoles.
    mooplol posted the 07/28/2026 at 02:58 PM
    Pareil j’ai acheté la console apres l’annonce de sony.
    J’ai pris mario kart, donkey kong, metroid 4, star for, pokemon za et mouse.
    Prochain jeux orbitals et fire emblens et indina jones
    cidkageno posted the 07/28/2026 at 03:04 PM
    C'est beau
    rogeraf posted the 07/28/2026 at 03:08 PM
    Moi je passe au physique en VR via eleven table tennis, ma ref pongiste
    piratees posted the 07/28/2026 at 03:16 PM
    y aura bien un couillon pour faire un topic je passe full demat et en etre fier
    jasonduval posted the 07/28/2026 at 03:27 PM
    Que des mitos sur ce site entre lui et l'autre avec ses articles et photos ia c'est vraiment la loose ici
    sdkios posted the 07/28/2026 at 03:35 PM
    cyr ouais et sur l'ecran c'est en espagnol aussi. Le mec continue de s'inventer une vie
    aerithlazyqueen posted the 07/28/2026 at 03:37 PM
    Je suis full Physique depuis bien plus longtemps que ça je devrais screen ma collection sur Switch
    zoske posted the 07/28/2026 at 03:44 PM
    Physique ou pas, il y a pas mal de jeux moyens sur cette photo
    romgamer6859 posted the 07/28/2026 at 03:58 PM
    zoske J'allais le dire
    vagrant posted the 07/28/2026 at 04:39 PM
    Kirby : moyen
    MP4 : très moyen
    MKW : bon
    Yoshi : vite fait
    Starfox : bon
    Bananza : meh
    Splatoon : vite fait

    Le Nintendo Seal of quality c'est plus ce que c'était...
    masharu posted the 07/28/2026 at 05:26 PM
    vagrant Et aeris201 ne les a mêmes pas acheté, c'est dire le foutage de gueule.
    hyoga57 posted the 07/28/2026 at 05:28 PM
    masharu Un vrai ravagé bordel.
    kikoo31 posted the 07/28/2026 at 06:26 PM
    vagrant Le Nintendo Seal of quality c'est plus ce que c'était...
    cidkageno posted the 07/28/2026 at 06:32 PM
    vagrant

    Bananza et Splatoon sont tres bon ou au pire bon faut pas exagerer.
    oreillesal posted the 07/28/2026 at 06:49 PM
    plus d'exclusivités en une photo que l'intégralité des exclus de la concurrence depuis 2020.
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