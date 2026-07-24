"Nous avons annoncé les deux titres Tomb Raider. [Legacy of] Atlantis sortira le 12 février prochain, et le suivant en 2028. Nous sommes impatients de les présenter. D'autres projets AAA sont actuellement en discussion."



Mise à jour à 17h28 : Sony confirme l’incident. L’entreprise a mis à jour sa page de statut, qui confirme désormais une panne sur l’ensemble du PSN : gestion de compte, jeux et fonctionnalités sociales, PlayStation Video, Store et Direct, sur toutes les plateformes (PS3 à PS5, Web). Sans estimation de délai de résolution pour l’instant.



Source: PlayStation Network est en panne : voici ce que l’on sait / Numerama - Le PSN est toujours down.



C'est nul le full démat.

gamebusiness / numerama - https://www.thegamebusiness.com/p/amazon-luna-were-not-trying-to-replace