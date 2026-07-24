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Tomb Raider Catalyst report en 2028 + PSN panne mondiale
"Nous avons annoncé les deux titres Tomb Raider. [Legacy of] Atlantis sortira le 12 février prochain, et le suivant en 2028. Nous sommes impatients de les présenter. D'autres projets AAA sont actuellement en discussion."

Mise à jour à 17h28 : Sony confirme l’incident. L’entreprise a mis à jour sa page de statut, qui confirme désormais une panne sur l’ensemble du PSN : gestion de compte, jeux et fonctionnalités sociales, PlayStation Video, Store et Direct, sur toutes les plateformes (PS3 à PS5, Web). Sans estimation de délai de résolution pour l’instant.

Source: PlayStation Network est en panne : voici ce que l’on sait / Numerama - Le PSN est toujours down.

C'est nul le full démat.
gamebusiness / numerama - https://www.thegamebusiness.com/p/amazon-luna-were-not-trying-to-replace
    tags : psn tomb raider down catalyst
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    posted the 07/24/2026 at 05:45 PM by totenteufel
    comments (7)
    osiris67 posted the 07/24/2026 at 05:47 PM
    Une pensée aux pigeons qui paient toujours pour ce service de merde malgré les augmentations. Merité
    akinen posted the 07/24/2026 at 05:52 PM
    Y’a des chance que ce soit dû à un raging hack
    keiku posted the 07/24/2026 at 05:53 PM
    les mec depuis qu'ils ont annoncé la fin du physique...
    ils les enchainent...

    J'annonce bientot le plus gros hack du store, virer vos information bancaire du site et préparez vous a changer vos mot de passe, parce que ca va faire mal...
    aozora78 posted the 07/24/2026 at 05:58 PM
    Pas de Tomb Raider Catalyst sur disque alors
    loreislife posted the 07/24/2026 at 06:02 PM
    Y'a 2 Tomb Raider? J'ai du rater quelque chose ????
    mithrandir posted the 07/24/2026 at 06:04 PM
    Pas grave pour Tomb Raider, qu'ils prennent bien leur temps, on va patienter avec Atlantis qui s'annonce déjà top, un épisode en 2027 est suffisant !
    magneto860 posted the 07/24/2026 at 06:17 PM
    loreislife Dès la première annonce Amazon a annoncé deux jeux : le re remake du 1 (qui sort en février) et un tout nouvel épisode (qui sort en 202, le tout avec la même actrice.
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