"Nous avons annoncé les deux titres Tomb Raider. [Legacy of] Atlantis sortira le 12 février prochain, et le suivant en 2028. Nous sommes impatients de les présenter. D'autres projets AAA sont actuellement en discussion."
Mise à jour à 17h28 : Sony confirme l’incident. L’entreprise a mis à jour sa page de statut, qui confirme désormais une panne sur l’ensemble du PSN : gestion de compte, jeux et fonctionnalités sociales, PlayStation Video, Store et Direct, sur toutes les plateformes (PS3 à PS5, Web). Sans estimation de délai de résolution pour l’instant.
Source: PlayStation Network est en panne : voici ce que l’on sait / Numerama - Le PSN est toujours down.
C'est nul le full démat.
posted the 07/24/2026 at 05:45 PM by totenteufel
ils les enchainent...
J'annonce bientot le plus gros hack du store, virer vos information bancaire du site et préparez vous a changer vos mot de passe, parce que ca va faire mal...