Je sais pas mais j'ai l'impression que cette pub est généré par une ia. Ça fait tellement faux. Je sais pas. Je dit bien que tous est faut. J'ai regarder la pub sur YouTube pour mettre des arrêts sur images, et (les yeux mon dieu),même les mains, la posture.....et il a une très bonne élocution malgré les chico.....



Peuvent pas voter une loi pour obliger ceux qui utilise de l'ia dans les pub et autre de mettre une petite icône, que je zape direct quand je vois que c'est de l'ia de merde....



Autant la pub d'intermarché avec le loup, je respecte. Mais cette merde cité dans le titre, c'est non.



On va avoir un problème bientôt entre ce qui est vrai et ce qui faux (généré par l'ia)....



L'ia c'est la merde.



Bonsoir.