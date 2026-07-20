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The Outer Worlds 2
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name : The Outer Worlds 2
platform : Xbox Series X
editor : Microsoft
developer : Obsidian Entertainment
genre : RPG
other versions : PC - Playstation 5
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skuldleif
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[Bon plan] Outer worlds 2 upgrade premium à 5€ sur Xbox/PC
tres bon prix si le jeu vous a plu
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pour éviter les frais vous pouvez mettre une adresse de facturation suisse
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    momotaros
    posted the 07/20/2026 at 04:28 PM by skuldleif
    comments (2)
    walterwhite posted the 07/20/2026 at 05:46 PM
    J’ai chopé la version premium à 9,99€ pendant les soldes.
    magneto860 posted the 07/20/2026 at 05:54 PM
    Ce manque de respect pour ceux qui l’ont acheté plein pot à la sortie, quand même.

    L’upgrade correspond à deux DLCs toujours sans aucune date de sortie.
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