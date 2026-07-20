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The Outer Worlds 2
platform :
Xbox Series X
editor :
Microsoft
developer :
Obsidian Entertainment
genre :
RPG
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skuldleif
> blog
[Bon plan] Outer worlds 2 upgrade premium à 5€ sur Xbox/PC
tres bon prix si le jeu vous a plu
https://www.dealabs.com/bons-plans/the-outer-worlds-2-premium-upgrade-pc-xbox-series-xs-microsoft-store-3378469
pour éviter les frais vous pouvez mettre une adresse de facturation suisse
https://www.dealabs.com/bons-plans/the-outer-worlds-2-premium-upgrade-pc-xbox-series-xs-microsoft-store-3378469
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momotaros
posted the 07/20/2026 at 04:28 PM by
skuldleif
comments (
2
)
walterwhite
posted
the 07/20/2026 at 05:46 PM
J’ai chopé la version premium à 9,99€ pendant les soldes.
magneto860
posted
the 07/20/2026 at 05:54 PM
Ce manque de respect pour ceux qui l’ont acheté plein pot à la sortie, quand même.
L’upgrade correspond à deux DLCs toujours sans aucune date de sortie.
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L’upgrade correspond à deux DLCs toujours sans aucune date de sortie.