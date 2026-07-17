L'acteur de Daredevil ne se préoccupe pas trop de ce que l'internet peut dire en ce moment.Si vous avez suivi les réactions du public à God of War Laufey , vous avez sans doute remarqué les objections, toujours aussi prévisibles, à un spin-off centré sur une femme . Vous connaissez le genre de personnes qui se plaignent, et leurs critiques sont toujours aussi pathétiques et risibles. Deborah Ann Woll, la voix de notre héroïne éponyme, a été interrogée à ce sujet, et elle reste parfaitement indifférente.Alors qu'elle dédicaçait des autographes à la Florida Supercon, une fan a interrogé Woll sur les réactions misogynes et a enregistré sa réponse pour TikTok .Pour l'instant, les informations sont rares, mais ce que l'on sait de God of War Laufey est prometteur. Tout d'abord, le jeu est développé par Sony Santa Monica , le studio à l'origine de la série principale God of War. Cela garantit quasiment le même gameplay fluide et intense, les mêmes graphismes somptueux et la même écriture solide que les deux précédents opus AAA mettant en scène Kratos.Et puis il y a Laufey elle-même, qui sera une véritable bouffée d'air frais après des décennies passées avec le vieux Kratos grincheux et ses lames. L'idée que God of War Laufey soit un parallèle narratif avec le premier jeu, Laufey explorant l'au-delà pour aider son enfant et son compagnon veuf, est également très prometteuse, et je m'attends déjà à être très ému en jouant et en massacrant tous les démons qui se dresseront sur mon chemin.