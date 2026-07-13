J'en avais déjà déployé un mais vite supprimé, cette fois-ci c'est la bonne, j'ai de quoi créer des articles via IA pour automatiser certaines tâches et garder quand même mon style d'écriture.



L'idée serait des posts sur:



- Comment jouer à certains vieux jeux de nos jours (choisir la version PC ou console, correctifs, mods, etc)

- Partager mes découvertes rétro (import Saturn/PS1/PS2, jeux méconnus et sous côtés)

- Comment reconditionner les anciennes consoles (pas mal de documentation sur la première Xbox)

- Configurer les émulateurs, les meilleurs sites tipiak, etc



J'en profite car étant de nouveau célibataire et n'ayant pas de projet à me remettre en couple, je pense que c'est le meilleur moment de partager toute la documentation que j'ai accumulé et de jouer à tous les jeux que j'ai manqué depuis les 10-20 dernières années.



Ce sera sur le même modèle que technonagib.fr pour ceux qui suivent mes tutoriels sur l'informatique.