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Je vais ouvrir un blog sur le rétro
J'en avais déjà déployé un mais vite supprimé, cette fois-ci c'est la bonne, j'ai de quoi créer des articles via IA pour automatiser certaines tâches et garder quand même mon style d'écriture.

L'idée serait des posts sur:

- Comment jouer à certains vieux jeux de nos jours (choisir la version PC ou console, correctifs, mods, etc)
- Partager mes découvertes rétro (import Saturn/PS1/PS2, jeux méconnus et sous côtés)
- Comment reconditionner les anciennes consoles (pas mal de documentation sur la première Xbox)
- Configurer les émulateurs, les meilleurs sites tipiak, etc

J'en profite car étant de nouveau célibataire et n'ayant pas de projet à me remettre en couple, je pense que c'est le meilleur moment de partager toute la documentation que j'ai accumulé et de jouer à tous les jeux que j'ai manqué depuis les 10-20 dernières années.

Ce sera sur le même modèle que technonagib.fr pour ceux qui suivent mes tutoriels sur l'informatique.
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    jozen15
    posted the 07/13/2026 at 02:01 PM by sussudio
    comments (1)
    suzukube posted the 07/13/2026 at 02:19 PM
    Très bonne initiative, surtout avec l'IA qui t'aidera à maitriser ton temps de rédaction ! Je valide ! As-tu déjà une idée de nom de domaine ?
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