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Assassin's Creed : Black Flag Resynced
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name : Assassin's Creed : Black Flag Resynced
platform : Playstation 5
editor : Ubisoft
developer : Ubisoft
genre : action-aventure
other versions : PC - Xbox Series X
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ouroboros4
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ouroboros4
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ouroboros4 > blog
Assassin's Creed Black Flag Resynced : "petite" réception du jour !
J'attendais sa sortie pour enfin le faire, et il est enfin arrivé : Assassin's Creed Black Flag Resynced collector

Il est vraiment stylé dans tous les cas

J'ai hâte de voir si c'est vraiment un des meilleurs Assassin's Creed comme beaucoup le disent !





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    burningcrimson, kevinmccallisterrr
    posted the 07/09/2026 at 01:22 PM by ouroboros4
    comments (9)
    negan posted the 07/09/2026 at 01:23 PM
    Bon jeu, le jeu est magnifique
    ouroboros4 posted the 07/09/2026 at 01:25 PM
    negan
    rogeraf posted the 07/09/2026 at 01:42 PM
    Beau pack corsaire
    darkwii posted the 07/09/2026 at 02:04 PM
    J attend que la mise a jour se termine et j attaque vraiment hâte mon assassin screed préféré
    gasmok2 posted the 07/09/2026 at 02:17 PM
    Belle version collector...avec j'espère le disque dans la boite
    ouroboros4 posted the 07/09/2026 at 02:24 PM
    gasmok2 yes !
    masharu posted the 07/09/2026 at 02:26 PM
    gasmok2 Le game key disc, comme tous les jeux Ubisoft depuis 2024.
    mishinho posted the 07/09/2026 at 08:56 PM
    Connexion obligatoire
    wanda posted the 07/09/2026 at 10:15 PM
    Testé ce soir sur PC. L'ennui était maximal.
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