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name :
Assassin's Creed : Black Flag Resynced
platform :
Playstation 5
editor :
Ubisoft
developer :
Ubisoft
genre :
action-aventure
other versions :
PC
-
Xbox Series X
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ouroboros4
> blog
Assassin's Creed Black Flag Resynced : "petite" réception du jour !
J'attendais sa sortie pour enfin le faire, et il est enfin arrivé : Assassin's Creed Black Flag Resynced collector
Il est vraiment stylé dans tous les cas
J'ai hâte de voir si c'est vraiment un des meilleurs Assassin's Creed comme beaucoup le disent !
tags :
2
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burningcrimson
,
kevinmccallisterrr
posted the 07/09/2026 at 01:22 PM by
ouroboros4
comments (
9
)
negan
posted
the 07/09/2026 at 01:23 PM
Bon jeu, le jeu est magnifique
ouroboros4
posted
the 07/09/2026 at 01:25 PM
negan
rogeraf
posted
the 07/09/2026 at 01:42 PM
Beau pack corsaire
darkwii
posted
the 07/09/2026 at 02:04 PM
J attend que la mise a jour se termine et j attaque vraiment hâte mon assassin screed préféré
gasmok2
posted
the 07/09/2026 at 02:17 PM
Belle version collector...avec j'espère le disque dans la boite
ouroboros4
posted
the 07/09/2026 at 02:24 PM
gasmok2
yes !
masharu
posted
the 07/09/2026 at 02:26 PM
gasmok2
Le game key disc, comme tous les jeux Ubisoft depuis 2024.
mishinho
posted
the 07/09/2026 at 08:56 PM
Connexion obligatoire
wanda
posted
the 07/09/2026 at 10:15 PM
Testé ce soir sur PC. L'ennui était maximal.
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