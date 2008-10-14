Je trouve son design particulièrement génial et sa découverte dans le 1er Dead Space est clairement un grand moment.Pendant des heures, on en entend parler, on voit les ravages qu'il a engendré, mais on a aucune idée de ce à quoi il ressemble. Jusqu'à ce moment de grande tension cinématographique vers la fin du jeu. C'est presque un personnage à part entière.J'avais trouvé cette scène particulièrement marquante, et vous?