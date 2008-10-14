Le Monolithe (appelé Marker en VO) est l'élément central de toute la saga Dead Space. C'est à la fois un objet extraterrestre, un outil technologique et une arme psychologique. Son origine est volontairement mystérieuse au début de la série, mais les jeux suivants et les œuvres annexes finissent par expliquer une grande partie de son fonctionnement.
Je trouve son design particulièrement génial et sa découverte dans le 1er Dead Space est clairement un grand moment.
Pendant des heures, on en entend parler, on voit les ravages qu'il a engendré, mais on a aucune idée de ce à quoi il ressemble. Jusqu'à ce moment de grande tension cinématographique vers la fin du jeu. C'est presque un personnage à part entière.
J'avais trouvé cette scène particulièrement marquante, et vous?