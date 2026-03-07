Hello, tout est dans le titre !Star Wars est une licence emblématique à succès mais pas qu'au cinema, les Jeux Vidéos ont également une place toute particulière dans la saga, notamment pendant l'âge d'or des années 2000.Si vous deviez citer vos 5 jeux préférés, ce serait lesquels ?Pour ma part :Si je ne devais en retenir qu'un seul, pour moi ce serait celui-ci.Le vrai chef d'oeuvre de la saga en Jeu Vidéo, qui a développé un nouveau lore très intéressant, des millénaires avant les films. Le scénario est passionnant, avec un twist surprenant, des personnages charismatiques (Revan, Bastilla Shan, Dark Malak) des dialogues riches, des choix du joueur impactants avec plusieurs fins différentes. Une ambiance incroyable aussi, épique et mélancolique.Le MMO sorti fin 2011 dans l'univers des jeux KOTOR, et que je qualiferais de suite spirituelle. A mes yeux grandement sous estimé, qui peut d'ailleurs très bien se prendre comme un jeu en solo, avec ses 8 campagnes + toutes les extensions, ce qui lui donne une durée de vie vertigineuse. Autre point fort : Le jeu est free to playSi le Battlefront II original de 2005 a peut être + marqué les esprits, je trouve que les opus de DICE ont mieux vieillis, ils sont d'ailleurs toujours très impréssionnant graphiquement aujourd'hui, et à mes yeux aucun jeux Star Wars n'a procuré autant d'immersion et retranscrit aussi bien les batailles à grandes échelles. Le jeu a d'ailleurs eu un regain de popularité récemment, c'est dommage que le suivi s'est arrêté car il y'avait encore beaucoup de contenu potentiel à sortir.Une suite dans la lignée de son prédécesseur, plus sombre et moins manichéenne, toujours aussi réussie, encore plus poussée dans le devéloppement des relations entre les personnages (tu peux former des Jedi ou Sith selon si tu es du côté lumineux ou obscur) mais à mon sens un poil moins maitrisé dans les environnements, l'équipage, et la fin un peu abrupte.Néanmoins, je sais que beaucoup préférent le 2 au 1.Pour conclure ce top, ce sera le choix du coeur et de la nostalgie. Mon tout premier jeu Star Wars, j'y ai rejoué sur Switch il n'y a pas si longtemps et il est toujours aussi jouissif !Lego Star Wars La Saga Skywalker, Jedi Academy, Rogue Leader et Rebel Strike, Jedi Fallen Order & Survivor, La Revanche des Sith, Republic Commando