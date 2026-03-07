Encore un remake de Starfox 64 ? Décidément, ce pauvre renard est coincé dans une boucle, à revivre la même aventure. Simplement nommé Starfox – malgré l’absence de référence à l’opus SNES –, ce jeu propose sur le fond exactement les mêmes niveaux que l’original, avec la même disposition des ennemis.

Aucun ajout de niveau, seul le mode multi assez limité étant complètement nouveau. Toutefois, à la différence du fade remake sur 3DS, de nombreuses cinématiques ont été ajoutées, donnant plus de vie aux personnages lors des briefings, et tout particulièrement un Fox plus désinvolte et moins lisse.

Sur la technique même, la réalisation graphique est vraiment excellente, les séquences en rail shooter sont d’une fluidité remarquable et foisonnantes de détails, tandis que les combats en 3D libre demeurent en retrait avec une réalisation plus sommaire.

Quelques lourdeurs d’époque – comme le mode Expert, toujours aussi fastidieux à débloquer – sont également conservées au nom de cette fidélité, et les défis ne chamboulent rien : Starfox S2 est bel et bien Starfox 64, mais sa réalisation actualisée permet de redécouvrir ce classique de la N64. Et cerise sur le gâteau, la VF est de qualité !