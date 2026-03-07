"Zelda-Mana-like" reste sans doute la meilleure façon de décrire The Adventures of Elliot. Alors que le roi charge Elliot, aventurier de renom, d'explorer d'anciennes ruines, celui-ci se retrouve entraîné dans un voyage à travers le temps au cœur du royaume d'Huther.

Reprenant la formule d'un Zelda en vue de dessus, le jeu mise avant tout sur l'exploration en nous faisant parcourir plusieurs fois les mêmes régions.

Conscient du risque de répétitivité, il y répond intelligemment : le royaume, relativement compact, se traverse en quelques minutes, tandis que la fée Faie qui vous accompagne gagne progressivement de nouveaux pouvoirs qui, dans un esprit Metroidvania, ouvrent l'accès à des zones auparavant inaccessibles selon les époques.

On pourra regretter un manque de différences entre les différentes périodes, parfois séparées de plusieurs siècles, mais difficile de résister au plaisir simple de contrôler Elliot et de suivre une aventure certes classique, mais d'une positivité communicative qui fait un bien fou. Sans oublier une true ending portée par une mise en scène capable de donner des frissons.