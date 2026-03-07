Alors si vous suivez un peu les marchés, on vient d'apprendre la chose suivante:



Corée du Sud : la Bourse de Séoul s’effondre de 8%, Samsung et SK Hynix plongent



La Bourse de Séoul a plongé de près de 8% ce jeudi 2 juillet, entraînée par la chute brutale des géants des semi-conducteurs Samsung et SK Hynix. Le secteur, fragilisé par les inquiétudes sur l’IA et les valorisations élevées, subit une forte vague de ventes.



Malgré les infos comme quoi la hausse va continuer pendant encore des mois voir l'année prochaine...voir 2030.



Cette chute n'est aps anodine et concerne les fournisseurs de la course technologique à l'IA.



Cette chute est peut-être l'indication que des gens bien informés voient venir des problèmes et donc prennent leur gains... et se retirent avant un crack.



Les Anthropic, Chatgpt,etc ne gagnent pas encore d'argent et investissent des sommes monstres, ils brûlent le fric dans la locomotive.



Les prix ont explosé de façon déraisonnable et si par malheur (et cela arrive) pour gagner la course ces mega start-ups sont prêtent à mentir ou falsifier leur prévisions... cela pourrait provoquer un bain de sang.



https://www.capital.fr/entreprises-marches/coree-du-sud-la-bourse-de-seoul-seffondre-de-8-samsung-et-sk-hynix-plongent-1528122?utm_source=firefox-newtab-fr-fr