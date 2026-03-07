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Un crack de l'IA plus rapide qu'on pourrait le penser?
Alors si vous suivez un peu les marchés, on vient d'apprendre la chose suivante:

Corée du Sud : la Bourse de Séoul s’effondre de 8%, Samsung et SK Hynix plongent

La Bourse de Séoul a plongé de près de 8% ce jeudi 2 juillet, entraînée par la chute brutale des géants des semi-conducteurs Samsung et SK Hynix. Le secteur, fragilisé par les inquiétudes sur l’IA et les valorisations élevées, subit une forte vague de ventes.

Malgré les infos comme quoi la hausse va continuer pendant encore des mois voir l'année prochaine...voir 2030.

Cette chute n'est aps anodine et concerne les fournisseurs de la course technologique à l'IA.

Cette chute est peut-être l'indication que des gens bien informés voient venir des problèmes et donc prennent leur gains... et se retirent avant un crack.

Les Anthropic, Chatgpt,etc ne gagnent pas encore d'argent et investissent des sommes monstres, ils brûlent le fric dans la locomotive.

Les prix ont explosé de façon déraisonnable et si par malheur (et cela arrive) pour gagner la course ces mega start-ups sont prêtent à mentir ou falsifier leur prévisions... cela pourrait provoquer un bain de sang.

https://www.capital.fr/entreprises-marches/coree-du-sud-la-bourse-de-seoul-seffondre-de-8-samsung-et-sk-hynix-plongent-1528122?utm_source=firefox-newtab-fr-fr
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    aozora78
    posted the 07/03/2026 at 08:56 AM by newtechnix
    comments (5)
    solarr posted the 07/03/2026 at 09:08 AM
    L'obsession du fric et du contrôle. Certains vont surstocker. Hâte de voir les comportements en bout de chaîne. Vivement 2027
    vyse posted the 07/03/2026 at 09:26 AM
    les modeles frontier vont bientot etre rattrapés par les model open source ; egalement la chine arrive avec un GLM quasi au meme niveau que OPUS 4.8. c'est normal une fois que le marché aura enfin une concurrence saine; il va se corriger et les valorisations vont revenir a la normal ; egalement les myriades de model vont petit a petit disparaitre et vont émerger des solution tout en un full packagé pour orchestrer et implémenter ca dans des solution cloud ; genre tu cliques et tout s'interface
    rocan posted the 07/03/2026 at 09:40 AM
    C'est remonté de 8% pour Samsung aujourd'hui, ils perdent 8 et gagnent 8 le lendemain;;;
    benbenleader posted the 07/03/2026 at 09:52 AM
    rocan ouais mais perdre 8% de 100 et gagner 8% de 92 c'est pas tout à fait pareil
    keiku posted the 07/03/2026 at 11:38 AM
    8% c'est rien, au dessus de 30% qu'il faut s'inquieter
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