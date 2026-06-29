Depuis mon appel à mobilisation il y a 10 jours (disponible ICI
, 102 personnes ont répondu à l'appel pour ajouter Hear of Darkness à leur wish-list de Gog.
Merci infiniment.
C'est bien, mais pas encore assez.
Face au conflit entre les ayants droits, le seul moyen de faire plier le récalcitrant est de montrer le potentiel commercial du retour du jeu.
Pour cela, : il faut partager au maximum et prendre 2 secondes de votre temps pour 2 clics. On compte sur vous !
▶ Ajouter le jeu A votre Wish List sur Gog pour l'aider à gagner en visibilité :
https://www.gog.com/dreamlist/game/heart-of-darkness
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https://x.com/GameForeverFR/status/2067992204153434342
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https://bsky.app/profile/gameforever.bsky.social/post/3monqabl24k2d
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posted the 06/29/2026 at 07:29 PM by obi69
J'aime l'initiative du programme, mais beaucoup trop d'ancien jeu sont rester au point de non retour (personne ne vote), du coup ça sert à rien de demander n'y d'attendre.
The Operative: No One Lives Forever (2000) et 2, font parti de ces jeux cultes du PC, qui ont plus de 100 000 votes et reste au stade où il en faut 70 000...
3 ans, et rien à bouger...
Alors je vais pas donner la source du site où TOUT, mais alors TOUT est trouvable, et c'est pas du piratage, mais GOG sert à rien pour ce genre de cas.
Incroyable jeu !
Je préfère tenter des choses et essayer de mobiliser pliutôt que d'essayer à rien.
A mon petit niveau, cela a permis de relancer la machine pour le retour de Little Big Adventure en 2020, ce que même les créateurs pensaient impossibles.
Si c'est ça que tu veux, tant mieux pour toi, moi, les jeux qui sont oubliés, et perdu sur le net, car les compagnies soit s'en foutent éperdument ou on fait faillite, bah tu les retouves, et encore une fois, non ce n'est pas du piratage, le site est ABSOLUMENT légale....et ça m'étonne que tu ne connais pas ce site, mais tu me sors un Abandonware.org
Le site dont je parle n'est pas aussi vieux et semble louche que ton site lol, c'est juste un site légale, une encyclopédie entre autre....
Je préfère tenter des choses et essayer de mobiliser pliutôt que d'essayer à rien.
Bon courage lol, ça m'a pris une minute pour le trouver sur PC et l'installer, le tout sans piratage