Depuis mon appel à mobilisation il y a 10 jours (disponible, 102 personnes ont répondu à l'appel pour ajouter Hear of Darkness à leur wish-list de Gog.Merci infiniment.C'est bien, mais pas encore assez.Face au conflit entre les ayants droits, le seul moyen de faire plier le récalcitrant est de montrer le potentiel commercial du retour du jeu.Pour cela, : il faut partager au maximum et prendre 2 secondes de votre temps pour 2 clics. On compte sur vous !