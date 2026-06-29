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Pour le retour d'Heart of Darkness : on ne lâche rien


Depuis mon appel à mobilisation il y a 10 jours (disponible ICI, 102 personnes ont répondu à l'appel pour ajouter Hear of Darkness à leur wish-list de Gog.

Merci infiniment.

C'est bien, mais pas encore assez.

Face au conflit entre les ayants droits, le seul moyen de faire plier le récalcitrant est de montrer le potentiel commercial du retour du jeu.

Pour cela, : il faut partager au maximum et prendre 2 secondes de votre temps pour 2 clics. On compte sur vous !

Ajouter le jeu A votre Wish List sur Gog pour l'aider à gagner en visibilité :
https://www.gog.com/dreamlist/game/heart-of-darkness

Partage l'Appel sur X / Twitter :
https://x.com/GameForeverFR/status/2067992204153434342

Partager l'Appel sur Blue Sky :
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    blondexgf, calishnikov
    posted the 06/29/2026 at 07:29 PM by obi69
    comments (5)
    ravyxxs posted the 06/29/2026 at 07:43 PM
    Le jeu est disponible sur PC, trouvable sur le net, pas besoin de passer par GOG.

    J'aime l'initiative du programme, mais beaucoup trop d'ancien jeu sont rester au point de non retour (personne ne vote), du coup ça sert à rien de demander n'y d'attendre.

    The Operative: No One Lives Forever (2000) et 2, font parti de ces jeux cultes du PC, qui ont plus de 100 000 votes et reste au stade où il en faut 70 000...

    3 ans, et rien à bouger...

    Alors je vais pas donner la source du site où TOUT, mais alors TOUT est trouvable, et c'est pas du piratage, mais GOG sert à rien pour ce genre de cas.
    onsentapedequijesuis posted the 06/29/2026 at 08:01 PM
    Pas de réseau social malheureusement mais j'ai wishlist sur gog
    Incroyable jeu !
    tab posted the 06/29/2026 at 08:29 PM
    Même à l'époque le jeu était sans surprise et court... alors maintenant...
    obi69 posted the 06/29/2026 at 08:34 PM
    ravyxxs Tes façons "trouvables" sur PC ne sont pas légales. Même Abandonware.org, qui a longtemps préservé le jeu , l'a retiré suite à la demande d'un ayant droit. Aucun shop ne propose le jeu.
    Je préfère tenter des choses et essayer de mobiliser pliutôt que d'essayer à rien.
    A mon petit niveau, cela a permis de relancer la machine pour le retour de Little Big Adventure en 2020, ce que même les créateurs pensaient impossibles.
    ravyxxs posted the 06/29/2026 at 08:48 PM
    obi69 Absolument légale car les compagnies ne bénéfient plus du tout de recette, soit on fait faillite, donc l'argent ira ou ? C'est comme pour une ROM ! Y a aucun bénéfice pour SEGA de télécharger Sonic 1 sur ton émulateur, mais ils vont te revendre Sonic 1-2-3, en ROM, sous titré *RELOAD* avec une résolution adapté pour du 1080p sans toucher un brin au visuel, le tout 35 euros.

    Si c'est ça que tu veux, tant mieux pour toi, moi, les jeux qui sont oubliés, et perdu sur le net, car les compagnies soit s'en foutent éperdument ou on fait faillite, bah tu les retouves, et encore une fois, non ce n'est pas du piratage, le site est ABSOLUMENT légale....et ça m'étonne que tu ne connais pas ce site, mais tu me sors un Abandonware.org

    Le site dont je parle n'est pas aussi vieux et semble louche que ton site lol, c'est juste un site légale, une encyclopédie entre autre....


    Je préfère tenter des choses et essayer de mobiliser pliutôt que d'essayer à rien.

    Bon courage lol, ça m'a pris une minute pour le trouver sur PC et l'installer, le tout sans piratage
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