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Retour d'Heart of Darkness : appel à contribution
Je vous relais mon appel, que je viens de poster à l'origine il y a quelques instants sur gameforever.fr.




Bonjour à tous,


Ces derniers jours, j'ai tenté de faire un point sur la situation du jeu Heart of Darkness, chef d'oeuvre d'Eric Chahi, et que l'Histoire aura malheureusement laissé de côté, comme chacun le sait.



Depuis sa sortie, il y a 28 ans, le jeu d'Eric Chahi n'a pas connu le moindre portage, la moindre restauration ou mise en mise en ligne officielle sur un store PC ou console.

Disponible à l'époque sur Psone et PC, il n'est donc jouable que via le retrogaming ou le bidouillage de l'émulation.

Un temps proposé sur abandonware.org, le jeu a été retiré du site, car l'un des ayants droits s'est opposé et n'a pas donné son autorisation.

Je précise qu'il ne s'agit [u]pas[/u] d'Eric Chahi, qui d'après mes renseignements, était d'accord.

C'était en 2014 : depuis, rien n'a été fait pour le jeu.

Je ne sais pas qui est l'actuel ayant droit qui s'oppose à la mise en abandonware du jeu - je sais juste qu'il ne s'agit pas de Chahi lui même - , mais à l'heure où l'on parle de la préservation du Jeu Video, que l'on voit des grandes compagnies comme Ubisoft manoeuvrer en sous marin pour bloquer des initiatives politiques contre la préservation du medium, je pense que nous joueurs, pouvons essayer, à notre petit niveau, de manifester notre intérêt pour ce jeu, qui je le rappelle, est un chef d'oeuvre.




Je veux que l'on rende hommage au formidable travail de Chahi, de Christian Robert (le directeur artistique du jeu, décédé en 2010), et de toute l'équipe d'Amazing Studio, dont il s'agit du jeu seul, et qui ne mérite pas ça.

Du coup : que faire? Il n'est pas nécessaire d'embêter Eric Chahi à ce sujet de de chercher l'ayant droit récalcitrant nomémant.



Ce que je propose est tout simple : lancer une vague de points d'intérêt sur la page GOG du jeu , qui existe, et qui récolte actuellement 17 701 demande du retour du jeu en Wish List.


Il en fait beaucoup plus.

Je vous invite donc à cliquer sur la fiche du jeu pour l'ajouter à votre Wishlit GOG et à partager cet appel autant que possible.

Il faut que les propriétaires de la licence voient qu'il y a un intérêt commercial au retour du jeu sur les stores modernes ou à défaut, autorise son retour sur les sites d'abandonware, qui prendront soin du jeu.

A l'instar de la saga Wing Commander et d'autres jeux de l'époque, cela permettra peut être au jeu (peut être?) d'entrer dans le programme de préservation de GOG, où la communauté participe à la mise en jour du jeu de façon officielle pour que l'on puisse continuer à y jouer de façon optimale sur des machines modernes.






POUR AJOUTER LE JEU A VOTRE WISHLIST ET CONTRIBUER A SA DEMANDE DE RETOUR SUR LES STORES :


https://www.gog.com/dreamlist/game/heart-of-darkness




On peut aussi s'essayer à rêver à un Remastered, pour rendre hommage à l'équipe de graphistes et de la DA de feu Chirstian ROBERT.

Vous avez jute à vous rendre sur cette page et cliquer pour que le jeu soit dans vos souhaits.

TRES IMPORTANT : IL FAUT AUSSI PARTAGER SUR LES RESEAUX SVP !

Ajouter le jeu A votre Wish List sur Gog pour l'aider à gagner en visibilité :
https://www.gog.com/dreamlist/game/heart-of-darkness

Partage l'Appel sur X / Twitter :
https://x.com/GameForeverFR/status/2067992204153434342

Partager l'Appel sur Blue Sky :
https://bsky.app/profile/gameforever.bsky.social/post/3monqabl24k2d

Aux amoureux du Jeu Vidéo, je compte sur vous.
Gameforever - https://www.gameforever.fr/forum/pour-le-retour-dheart-of-darkness-appel-a-contribution-t2332.php
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    posted the 06/19/2026 at 03:08 PM by obi69
    comments (10)
    weik posted the 06/19/2026 at 05:00 PM
    Obi69

    Tu as essayer de contacter Eric Chahi directement pour avoir du neuf sur la situation actuelle ?

    J'avais déjà échanger avec lui, son mail ne doit pas être compliqué à retrouver je pense.

    Car a l'époque il disait que les ayants droit sur le titre était répartis entre les membres du studio et certaines relations humaines se sont détériorées après la fermeture du studio comme celle d'Éric Chahi et de Frédéric Savoir par exemple.

    Avoir une validation de tout les membres qui partages les droits me semble mission impossible aujourd'hui. Au moins pour Another World c'était juste Eric qui possédait les droits du jeu ducoup faire un remaster a été très facile à mettre en place à l'époque.
    obi69 posted the 06/19/2026 at 05:12 PM
    weik Eric Chahi a effectivement 2 mails que j'ai relayé sur abandonware.org.

    Mais l'équipe a modéré, ne souhaitant pas que M. Chahi soit innondé de messages, ce qui peut se comprendre. Sa position est déjà connue : il était d'accord pour que le jeu passe en abandonware.

    Pour le moment , je préfère ne pas chercher le (s) co-auteur(s) reponsable(s) de ce blocage qui dure depuis 2014.

    On préfère donc passer par une invitation cordiale avec une mise en lumière des fans qui réclament le jeu de façon légale (et qui peut donc potentiellement du coup rapporter de l'argent aux différents propriétaires, si ça peut les convaincre...).

    Gameforever vient de republier mon appel sur twitter et Blusky (Eric Chahi ne semble être actif que sur ce dernier).

    Avec un peu de chance, on aura un retweet de plusieurs grands comptes et la cause gagnera en visibilité.

    N'hésite pas non plus à repartager :
    https://x.com/GameForeverFR/status/2067992204153434342
    weik posted the 06/19/2026 at 05:27 PM
    obi69

    Hmhmhmh de toute façon c'est vraiment pas Eric le problème vis à vis de ce jeu.

    J'ai encore la version CD mais pour la faire marcher correctement via windows 10 ou 11 il faut utiliser hode:

    http://cyxdown.free.fr/hode

    C'est un mec qui a réécrit le moteur du jeu pour les systèmes modernes.
    Je t'avoue que j'ai pas retester depuis longtemps pour voir.

    Mais bon c'est clair qu'avoir au moins une version fonctionnelle sur steam ou autre serait déjà cool sans à avoir à bidouiller le jeu pour ça.
    noctis posted the 06/19/2026 at 06:18 PM
    Je me souviens avoir découvert ce jeu grâce à une démo sur un CD-ROM collé à une boîte de céréales Kellogg’s. Quel bon souvenir ! Je l’avais testé sur le PC de mes parents et j’étais happé par son univers. J’avais eu beaucoup de mal à terminer la démo. Un remake serait formidable.
    obi69 posted the 06/19/2026 at 06:45 PM
    noctis N'hésite pas du coup à partager les communications et à faire un petit ajout sur la wish-list de Gog !
    leonsilverburg posted the 06/19/2026 at 07:00 PM
    Le rêve de revoir ce jeu !
    onsentapedequijesuis posted the 06/19/2026 at 08:11 PM
    Je l'ai fini pleins de fois sur PS1 incroyable jeu. Je ne savais pas qu'il était sur PC ! j'ai voté pour sur GOG. ca serai ouf le retour de ce titre de manière éternelle
    obi69 posted the 06/19/2026 at 08:34 PM
    onsentapedequijesuis Merci à toi ! Il faut savoir que les 2 versions sont un peu techniquement différentes (notamment sur le nombre de couleurs et les bits), ce qui rend la chose intéressante !
    dono56 posted the 06/19/2026 at 08:38 PM
    A voté
    C'est monté à 17724
    obi69 posted the 06/19/2026 at 09:24 PM
    dono56 Un GRAND merci à toi !

    Si tu le peux (et c'est TRES important), n'hésites pas à retweeter l'appel relayé par gameforever sur les réseaux !

    Partage l'Appel sur X / Twitter :
    https://x.com/GameForeverFR/status/2067992204153434342

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