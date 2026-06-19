Je vous relais mon appel, que je viens de poster à l'origine il y a quelques instants sur gameforever.fr.
Bonjour à tous,
Ces derniers jours, j'ai tenté de faire un point sur la situation du jeu Heart of Darkness, chef d'oeuvre d'Eric Chahi, et que l'Histoire aura malheureusement laissé de côté, comme chacun le sait.
Depuis sa sortie, il y a 28 ans, le jeu d'Eric Chahi n'a pas connu le moindre portage, la moindre restauration ou mise en mise en ligne officielle sur un store PC ou console.
Disponible à l'époque sur Psone et PC, il n'est donc jouable que via le retrogaming ou le bidouillage de l'émulation.
Un temps proposé sur abandonware.org, le jeu a été retiré du site, car l'un des ayants droits s'est opposé et n'a pas donné son autorisation.
Je précise qu'il ne s'agit [u]pas[/u] d'Eric Chahi, qui d'après mes renseignements, était d'accord.
C'était en 2014 : depuis, rien n'a été fait pour le jeu.
Je ne sais pas qui est l'actuel ayant droit qui s'oppose à la mise en abandonware du jeu - je sais juste qu'il ne s'agit pas de Chahi lui même - , mais à l'heure où l'on parle de la préservation du Jeu Video, que l'on voit des grandes compagnies comme Ubisoft manoeuvrer en sous marin pour bloquer des initiatives politiques contre la préservation du medium, je pense que nous joueurs, pouvons essayer, à notre petit niveau, de manifester notre intérêt pour ce jeu, qui je le rappelle, est un chef d'oeuvre.
Je veux que l'on rende hommage au formidable travail de Chahi, de Christian Robert (le directeur artistique du jeu, décédé en 2010), et de toute l'équipe d'Amazing Studio, dont il s'agit du jeu seul, et qui ne mérite pas ça.
Du coup : que faire? Il n'est pas nécessaire d'embêter Eric Chahi à ce sujet de de chercher l'ayant droit récalcitrant nomémant.
Ce que je propose est tout simple : lancer une vague de points d'intérêt sur la page GOG du jeu , qui existe, et qui récolte actuellement 17 701 demande du retour du jeu en Wish List.
Il en fait beaucoup plus.
Je vous invite donc à cliquer sur la fiche du jeu pour l'ajouter à votre Wishlit GOG et à partager cet appel autant que possible.
Il faut que les propriétaires de la licence voient qu'il y a un intérêt commercial au retour du jeu sur les stores modernes ou à défaut, autorise son retour sur les sites d'abandonware, qui prendront soin du jeu.
A l'instar de la saga Wing Commander et d'autres jeux de l'époque, cela permettra peut être au jeu (peut être?) d'entrer dans le programme de préservation de GOG, où la communauté participe à la mise en jour du jeu de façon officielle pour que l'on puisse continuer à y jouer de façon optimale sur des machines modernes.
POUR AJOUTER LE JEU A VOTRE WISHLIST ET CONTRIBUER A SA DEMANDE DE RETOUR SUR LES STORES :
https://www.gog.com/dreamlist/game/heart-of-darkness
Tu as essayer de contacter Eric Chahi directement pour avoir du neuf sur la situation actuelle ?
J'avais déjà échanger avec lui, son mail ne doit pas être compliqué à retrouver je pense.
Car a l'époque il disait que les ayants droit sur le titre était répartis entre les membres du studio et certaines relations humaines se sont détériorées après la fermeture du studio comme celle d'Éric Chahi et de Frédéric Savoir par exemple.
Avoir une validation de tout les membres qui partages les droits me semble mission impossible aujourd'hui. Au moins pour Another World c'était juste Eric qui possédait les droits du jeu ducoup faire un remaster a été très facile à mettre en place à l'époque.
Mais l'équipe a modéré, ne souhaitant pas que M. Chahi soit innondé de messages, ce qui peut se comprendre. Sa position est déjà connue : il était d'accord pour que le jeu passe en abandonware.
Pour le moment , je préfère ne pas chercher le (s) co-auteur(s) reponsable(s) de ce blocage qui dure depuis 2014.
On préfère donc passer par une invitation cordiale avec une mise en lumière des fans qui réclament le jeu de façon légale (et qui peut donc potentiellement du coup rapporter de l'argent aux différents propriétaires, si ça peut les convaincre...).
Gameforever vient de republier mon appel sur twitter et Blusky (Eric Chahi ne semble être actif que sur ce dernier).
Avec un peu de chance, on aura un retweet de plusieurs grands comptes et la cause gagnera en visibilité.
N'hésite pas non plus à repartager :
https://x.com/GameForeverFR/status/2067992204153434342
Hmhmhmh de toute façon c'est vraiment pas Eric le problème vis à vis de ce jeu.
J'ai encore la version CD mais pour la faire marcher correctement via windows 10 ou 11 il faut utiliser hode:
http://cyxdown.free.fr/hode
C'est un mec qui a réécrit le moteur du jeu pour les systèmes modernes.
Je t'avoue que j'ai pas retester depuis longtemps pour voir.
Mais bon c'est clair qu'avoir au moins une version fonctionnelle sur steam ou autre serait déjà cool sans à avoir à bidouiller le jeu pour ça.
C'est monté à 17724
Si tu le peux (et c'est TRES important), n'hésites pas à retweeter l'appel relayé par gameforever sur les réseaux !
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https://x.com/GameForeverFR/status/2067992204153434342
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