Depuis sa sortie, il y a 28 ans, le jeu d'Eric Chahi n'a pas connu le moindre portage, la moindre restauration ou mise en mise en ligne officielle sur un store PC ou console.



Disponible à l'époque sur Psone et PC, il n'est donc jouable que via le retrogaming ou le bidouillage de l'émulation.



Un temps proposé sur abandonware.org, le jeu a été retiré du site, car l'un des ayants droits s'est opposé et n'a pas donné son autorisation.



Je précise qu'il ne s'agit [u]pas[/u] d'Eric Chahi, qui d'après mes renseignements, était d'accord.



C'était en 2014 : depuis, rien n'a été fait pour le jeu.



Je ne sais pas qui est l'actuel ayant droit qui s'oppose à la mise en abandonware du jeu - je sais juste qu'il ne s'agit pas de Chahi lui même - , mais à l'heure où l'on parle de la préservation du Jeu Video, que l'on voit des grandes compagnies comme Ubisoft manoeuvrer en sous marin pour bloquer des initiatives politiques contre la préservation du medium, je pense que nous joueurs, pouvons essayer, à notre petit niveau, de manifester notre intérêt pour ce jeu, qui je le rappelle, est un chef d'oeuvre.

Je veux que l'on rende hommage au formidable travail de Chahi, de Christian Robert (le directeur artistique du jeu, décédé en 2010), et de toute l'équipe d'Amazing Studio, dont il s'agit du jeu seul, et qui ne mérite pas ça.



Du coup : que faire? Il n'est pas nécessaire d'embêter Eric Chahi à ce sujet de de chercher l'ayant droit récalcitrant nomémant.







Ce que je propose est tout simple : lancer une vague de points d'intérêt sur la page GOG du jeu , qui existe, et qui récolte actuellement 17 701 demande du retour du jeu en Wish List.





Il en fait beaucoup plus.



Je vous invite donc à cliquer sur la fiche du jeu pour l'ajouter à votre Wishlit GOG et à partager cet appel autant que possible.



Il faut que les propriétaires de la licence voient qu'il y a un intérêt commercial au retour du jeu sur les stores modernes ou à défaut, autorise son retour sur les sites d'abandonware, qui prendront soin du jeu.



A l'instar de la saga Wing Commander et d'autres jeux de l'époque, cela permettra peut être au jeu (peut être?) d'entrer dans le programme de préservation de GOG, où la communauté participe à la mise en jour du jeu de façon officielle pour que l'on puisse continuer à y jouer de façon optimale sur des machines modernes.

POUR AJOUTER LE JEU A VOTRE WISHLIST ET CONTRIBUER A SA DEMANDE DE RETOUR SUR LES STORES :

On peut aussi s'essayer à rêver à un Remastered, pour rendre hommage à l'équipe de graphistes et de la DA de feu Chirstian ROBERT.



Vous avez jute à vous rendre sur cette page et cliquer pour que le jeu soit dans vos souhaits.



TRES IMPORTANT : IL FAUT AUSSI PARTAGER SUR LES RESEAUX SVP !



▶ Ajouter le jeu A votre Wish List sur Gog pour l'aider à gagner en visibilité :

https://www.gog.com/dreamlist/game/heart-of-darkness



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Aux amoureux du Jeu Vidéo, je compte sur vous.

Je vous relais mon appel, que je viens de poster à l'origine il y a quelques instants surBonjour à tous,