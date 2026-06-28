. Des matchs entre 2 a 5h du matin, des conditions météorologique DE MERDE,Pourtant avec 3 pays dont 1 pays qui est plus un continent, ça pouvait s'organisé en Floride ou Texas, ou même aller au Mexique avec un beau soleil mais non on garde le Boston tout pourriEt le pire: il y a 4 ans, certains occidentaux avaient pointé le Qatar du doigt en disant que ce n'était pas un pays du football (alors que c'est le sport n°1 là-bas) et les USA: le Foot continue d'évolué mais c'est LOIN d'être un pays du foot, les ricains même par fierté donneront toujours priorité a la NFL, NBA, Baseball, Brazzers....Certains joueurs ont passé des heures (Afrique, Asiat bien sur) a la douane, un arbitre a carrément été renvoyé malgré le support de la FIFA. Après la sodomie sans vaseline infligé au USA par l'Iran au moyen orient, l'équipe Iranienne a été forcé de resté au Mexique et a du faire des aller-retour pour les USA pour ses matchs (alors qu'ils pouvaient faire leurs match au Mexique ou même Canada)...mais bon.Malgré tout,et les surprises WTF sont nombreuses, a commencé par la nouvelle règle des meilleurs troisième:le Sénégal qui est qualifié avec 1 victoire mais 2 défaitesEt la Corée, l'Ecosse et Turquie pareil que le Sénégal MAIS disqualifiél'Iran disqualifié avec 3 nulsBeaucoup de outsiders qui ont crée la surprise en se qualifiant comme le RD Congo, Cap-Vert(vous savez, ces équipes qu'on bat 19-0 dans PES/FIFA avant ?)Messi increvable qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire des CDML'Uruguay disqualifié dans la douleur et gros clash avec l'entraineurLa Turquie disqualifié mais qui bat les USA pays hôte avant de partir.Pas de groupe de la mort, Maroc/Pays-Bas sera la 1er "gros" match(Geert Wilders a commencé a faire sa pu** sur X comme Trump)Algérie/Autriche, on pensait a un match sous tension a cause du "match de la honte" en 82, mais non ça été un beau match a coupé le souffle (3-3). Mais une polémique a éclaté sur le web, parait qu'a 2-2 Algériens et Autrichiens se sont mit d'accord pour gardé le nul pour s'assuré de la qualification mais le but surprise a la fin du match par l'Algérie a déclenché la fureur des Autrichiens qui ont très vite égalisé (2 buts en une minute) exprès ou non, on saura jamais...Canada 6-0 Qatar. Déjà on imagine la nervosité des Qatarien, 2 carton rouge mais le pire, le Canadien Ismaël Koné a limite perdu sa jambe, la blessure était tellement hardcore qu'il n'ont pas voulu diffusé l'impact de la faute. Même le Qatarien était complétement déboussolé par la blessure que pas son carton rouge. Courage a Koné.Les favoris pour pour cette CDM:1.France2.Argentine3.Angleterre