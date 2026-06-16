Ce n'est jamais drôle qu'un studio ferme.Je n'ai pas pu me prendre le dernier jeu de Compulsion Game (ma boite a eu des soucis de trésorerie, j'ai perdu mon boulot), mais il y a quelques années j'avais fait Contrast, qui était leur 1er jeu, en 2013 et j'en avais écris un test.. Si vous avez envie de le relire, je vous laisse choisir le lien, comme ça, pas de jaloux.Bonne lecture