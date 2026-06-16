Ce n'est jamais drôle qu'un studio ferme.
Je n'ai pas pu me prendre le dernier jeu de Compulsion Game (ma boite a eu des soucis de trésorerie, j'ai perdu mon boulot), mais il y a quelques années j'avais fait Contrast, qui était leur 1er jeu, en 2013 et j'en avais écris un test.
Je l'avais partagé ici et sur gameforever
. Si vous avez envie de le relire, je vous laisse choisir le lien, comme ça, pas de jaloux.
Bonne lecture
MON TEST SUR GAMEKYO :
https://www.gamekyo.com/blog_article417977.html
MON TEST EN VERSION GAMEFOREVER :
https://www.gameforever.fr/forum/test-contrast-t1260.php
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posted the 06/16/2026 at 09:44 PM by obi69
Mon premier et seul jeu d'eux, je crois (que j'ai terminé), une pépite, vraiment.