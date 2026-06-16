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Mon hommage a Compulsion Game : Contrast


Ce n'est jamais drôle qu'un studio ferme.

Je n'ai pas pu me prendre le dernier jeu de Compulsion Game (ma boite a eu des soucis de trésorerie, j'ai perdu mon boulot), mais il y a quelques années j'avais fait Contrast, qui était leur 1er jeu, en 2013 et j'en avais écris un test.

Je l'avais partagé ici et sur gameforever. Si vous avez envie de le relire, je vous laisse choisir le lien, comme ça, pas de jaloux.

Bonne lecture

MON TEST SUR GAMEKYO :
https://www.gamekyo.com/blog_article417977.html

MON TEST EN VERSION GAMEFOREVER :
https://www.gameforever.fr/forum/test-contrast-t1260.php
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    aros, blondexgf
    posted the 06/16/2026 at 09:44 PM by obi69
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    aros posted the 06/16/2026 at 09:56 PM
    obi69
    Mon premier et seul jeu d'eux, je crois (que j'ai terminé), une pépite, vraiment.
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