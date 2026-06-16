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aeris203
name :
The Adventures of Elliot : The Millenium Tales
platform :
Switch 2
editor :
Square Enix
developer :
Square Enix
genre :
action-RPG
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PC
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Xbox Series X
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Playstation 5
Switch 2
-
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aeris201
> blog
[Switch 2] The Adventures of Elliot dans la nature
Dispo dans certains magasins
J-2 pour les plus patients
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link49
posted the 06/16/2026 at 09:50 AM by
aeris201
comments (
31
)
judebox
posted
the 06/16/2026 at 09:58 AM
Mais comme c'est une GKC ce ne sera activable que le jour de la sortie
ouroboros4
posted
the 06/16/2026 at 09:58 AM
Sachant que c'est une GKC je pense que tu peux sans doute même télécharger le jeu
metroidvania
posted
the 06/16/2026 at 09:59 AM
GKC encore ? Put1
fdestroyer
posted
the 06/16/2026 at 10:00 AM
Du coup c'est un bout de plastoque inutilisable en l'état?
shinz0
posted
the 06/16/2026 at 10:00 AM
Encore un jeu qui aurait pû rentrer dans la cartouche
aeris201
posted
the 06/16/2026 at 10:08 AM
judebox
Une GKC n’est pas lié a son compte ou a l’eshop ou je ne sais quoi, c’est un systeme independant.
Le telechargement se lance lors qu’on insert une GKC dans la console meme avant la date sortie officielle et le jeu peut etre jouable avant egalement, ya rien de locké
ducknsexe
posted
the 06/16/2026 at 10:11 AM
GKC même dans la nature dans un buisson je le touche pas avec un bâton.
fdestroyer
posted
the 06/16/2026 at 10:13 AM
aeris201
C'est interessant qu'ils ne bloquent pas le contenu à la date de sortie, quand on voit 007 First light qui sabotent le bluray sois-disant pour lutter contre les spoils sur Youtube..
ouroboros4
posted
the 06/16/2026 at 10:15 AM
aeris201
bah si le jeu demat est télécharger sur la même source.
La date est la même pour tout le monde
C'est logique
ouroboros4
posted
the 06/16/2026 at 10:18 AM
Mais bon sur PS5 le problème ne se pose pas
aeris201
posted
the 06/16/2026 at 10:25 AM
fdestroyer
Octopath Traveler 0 je l'ai eu avant la sortie et la GKC s'est lancé sans probleme
Ya pas mal de desinformation autour des GKC. J'en ai plusieurs contrairement aux anti-GKC qui n'en ont jamais utilisé et donc ne savent pas de quoi ils parlent
link49
posted
the 06/16/2026 at 11:28 AM
Vivement.
judebox
posted
the 06/16/2026 at 11:29 AM
aeris201
Ah ouais ? Je ne savais pas ça
ouroboros4
posted
the 06/16/2026 at 11:30 AM
aeris201
profite bien de ton téléchargement pendant qu'on profite d'un vtia physique
cyr
posted
the 06/16/2026 at 11:34 AM
ouroboros4
attention, tu a ton disque qui est rayé. Tu répète comme un perroquet .
Par contre si tu veux le faire en portable....
Et au moins, le mec qui a plus de place sur sa switch 2 ou ps5 sera condamné a faire la même chose: faire de la place.
ouroboros4
posted
the 06/16/2026 at 11:41 AM
cyr
t'es pas sur un topic de Jenicrisis pour faire ton caca nerveux ?
aeris201
posted
the 06/16/2026 at 12:01 PM
link49
Oui
Hate d’y jouer en mode salon ou portable a ma guise
C’est typiquement le style de jeu a faire en portable
cyr
posted
the 06/16/2026 at 12:13 PM
ouroboros4
je lui rappele les règles, d'ailleurs il a l'air de l'avoir mal pris, puisque que le topic original a étais supprimé.
Mais marrant que tu me réponde pas. Encore un moyen de contourner.
ouroboros4
posted
the 06/16/2026 at 12:21 PM
cyr
bizarre que les règles c'est quand ça t'arrange en faite.
Et t'es gentil mais il est ici depuis bien plus longtemps que toi donc je pense que si Shanks à quelque chose à dire il le fera il est bien assez grand
cyr
posted
the 06/16/2026 at 12:27 PM
ouroboros4
la charte a étais écrite par anakaris je suppose . Qui chacun sait de quel côté sont cœur balance. Mais le problème n'est pas la.
C'est juste absurde. Même dans le dernier paragraphe, il précise de ne pas abuser a tous mettre dans ce groupe, qui est la pour mettre en avant les production sony.
Et un coup hop c'est pas dans le groupe, et le même jeux, hop 1 coup il se retrouve dedans.
Je pense que si il y avait un groupe nintendo ou xbox du même style, vous serez les premiers a crier aux scandales quand un jeux multi finirais dans l'un des groupes.
Et le problème, si c'était des spécificités de la version ps5 de ff7, je n'aurait rien dit. La c'est juste des infos qui concerne toutes les versions.
Bref je sais pas ce qu'il c'est passée après mon dernier message, mais j'qi juste vu avant de me coucher que le topic avait était supprimé.
Bref c'est que du jeux vidéo, y a pas mort d'homme.
ouroboros4
posted
the 06/16/2026 at 12:30 PM
cyr
justement y pas mort d'homme mais ça t'as pas empêcher de venir faire ton râleur : pourquoi article Sony alors qu'il sort aussi sur Switch 2.
Bref tout le monde s'en fout. Sauf toi
drybowser
posted
the 06/16/2026 at 12:54 PM
Merci pour l info je vais aller a l'espace culturel après le taff on sait jamais
jenicris
posted
the 06/16/2026 at 01:31 PM
cyr
déjà avant de parler si tu participais un minimum ou surtout tu apporterais un plus sur le site, on pourrait discuter.
Mais ici et je suis pas le seul a le dire, excepté troll et critiquer le taff d'autrui tu apportes rien. Donc à l'avenir balaye devant ta porte avant de l'ouvrir
Ah si défendre Nintendo avec des arguments éclaté comme tout le monde te dit.
Quand au ratio first party/tiers, suffit juste de regarder le nombre de topic de l'un et l'autre.
Bref encore une fois tu l'ouvres sans rien savoir. Et comme dit
ouroboros4
, et t'inquiète si
shanks
à un truc a redire sur mes topics, j'aurai aucun soucis avec ça, et d'ailleurs c'est encore jamais arrivé, il me l'aurait déjà dit.
D'ailleurs personne ne râle sur cela, tu es le seul. Ca prouve bien l'ignorance et l'inutilité de ta remarque
Si j'ai refait le topic c'est justement pour nettoyer la section com, avec des postes inutiles totalement hors sujet. Sache aussi que d'après la charte, ce genre de com n'a rien à y faire.
Et Anakaris faisait partie du staff du site.
Bref alors
shanks
je continue mes topics ainsi ou je le fais différemment comme le souhaite
cyr
? Je laisse Shanks choisir, pas toi.
shanks
posted
the 06/16/2026 at 02:09 PM
cyr
Je pense que si il y avait un groupe nintendo ou xbox du même style, vous serez les premiers a crier aux scandales quand un jeux multi finirais dans l'un des groupes.
ça n'a pas grande importance.
C'est un groupe, chacun y fait ce qu'il veut et la mise en avant en home se fait en fonction de la qualité des articles. Que l'auteur souhaite mettre en avant un logo plutôt qu'un autre est un débat inutile.
Ce serait comme reprocher à Sony de ne mettre en avant que le logo PS5 dans un State of Play sur un jeu multi.
Y a pas de noob sur ce site, ou de "Tati Michelle" qui veut se renseigner, ça n'existe plus. Tout le monde sait que FFVII Reunion (par exemple) est multi.
jenicris
posted
the 06/16/2026 at 02:15 PM
shanks
merci pour la réponse.
Fin de la discussion alors
cyr
, je continuerai mes topics ainsi!
hyoga57
posted
the 06/16/2026 at 02:32 PM
jenicris
ouroboros4
Il chiale bien fort en ce moment le pauvre.
yukilin
posted
the 06/16/2026 at 03:11 PM
judebox
ouroboros4
: Pour avoir testé, les GKC sont telechargeables avant la sortie officielle alors que les jeux dématérialisés doivent obtenir une validation via le net qui ne passe que le jour de la sortie officielle.
ouroboros4
posted
the 06/16/2026 at 03:15 PM
yukilin
ah donc heureusement que je l'ai pris sur PS5 !
yukilin
posted
the 06/16/2026 at 03:21 PM
ouroboros4
c'est peut etre la même source, mais la validation est différente. Tu peux jouer et télécharger ton jeu GKC bien avant la sortie.
Le jeu eshop dématérialisé ne peut etre téléchargé que si précommande donc payé et tu devras attendre la date de sortie pour pouvoir le lancer. Il y a bien un traitement différent des deux formats.
yukilin
posted
the 06/16/2026 at 03:47 PM
ouroboros4
: Si la version PS5 te convient,, oui tu as bien fait de prendre celle qui correspond à ton choix.
Ceci dit tu pourras jouer avant la sortie officielle que ça soit sur PS5 ou sur GKC, si tu as le jeu en avance.
suikoden
posted
the 06/16/2026 at 04:21 PM
judebox
Pas forcement, j'avais recu FFVII Remake 1 ou 2 jours avant j'ai pu l'installer et y jouer des reception perso
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Ya pas mal de desinformation autour des GKC. J'en ai plusieurs contrairement aux anti-GKC qui n'en ont jamais utilisé et donc ne savent pas de quoi ils parlent
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Et au moins, le mec qui a plus de place sur sa switch 2 ou ps5 sera condamné a faire la même chose: faire de la place.
Hate d’y jouer en mode salon ou portable a ma guise
C’est typiquement le style de jeu a faire en portable
Mais marrant que tu me réponde pas. Encore un moyen de contourner.
Et t'es gentil mais il est ici depuis bien plus longtemps que toi donc je pense que si Shanks à quelque chose à dire il le fera il est bien assez grand
C'est juste absurde. Même dans le dernier paragraphe, il précise de ne pas abuser a tous mettre dans ce groupe, qui est la pour mettre en avant les production sony.
Et un coup hop c'est pas dans le groupe, et le même jeux, hop 1 coup il se retrouve dedans.
Je pense que si il y avait un groupe nintendo ou xbox du même style, vous serez les premiers a crier aux scandales quand un jeux multi finirais dans l'un des groupes.
Et le problème, si c'était des spécificités de la version ps5 de ff7, je n'aurait rien dit. La c'est juste des infos qui concerne toutes les versions.
Bref je sais pas ce qu'il c'est passée après mon dernier message, mais j'qi juste vu avant de me coucher que le topic avait était supprimé.
Bref c'est que du jeux vidéo, y a pas mort d'homme.
Bref tout le monde s'en fout. Sauf toi
Mais ici et je suis pas le seul a le dire, excepté troll et critiquer le taff d'autrui tu apportes rien. Donc à l'avenir balaye devant ta porte avant de l'ouvrir
Ah si défendre Nintendo avec des arguments éclaté comme tout le monde te dit.
Quand au ratio first party/tiers, suffit juste de regarder le nombre de topic de l'un et l'autre.
Bref encore une fois tu l'ouvres sans rien savoir. Et comme dit ouroboros4, et t'inquiète si shanks à un truc a redire sur mes topics, j'aurai aucun soucis avec ça, et d'ailleurs c'est encore jamais arrivé, il me l'aurait déjà dit.
D'ailleurs personne ne râle sur cela, tu es le seul. Ca prouve bien l'ignorance et l'inutilité de ta remarque
Si j'ai refait le topic c'est justement pour nettoyer la section com, avec des postes inutiles totalement hors sujet. Sache aussi que d'après la charte, ce genre de com n'a rien à y faire.
Et Anakaris faisait partie du staff du site.
Bref alors shanks je continue mes topics ainsi ou je le fais différemment comme le souhaite cyr ? Je laisse Shanks choisir, pas toi.
Je pense que si il y avait un groupe nintendo ou xbox du même style, vous serez les premiers a crier aux scandales quand un jeux multi finirais dans l'un des groupes.
ça n'a pas grande importance.
C'est un groupe, chacun y fait ce qu'il veut et la mise en avant en home se fait en fonction de la qualité des articles. Que l'auteur souhaite mettre en avant un logo plutôt qu'un autre est un débat inutile.
Ce serait comme reprocher à Sony de ne mettre en avant que le logo PS5 dans un State of Play sur un jeu multi.
Y a pas de noob sur ce site, ou de "Tati Michelle" qui veut se renseigner, ça n'existe plus. Tout le monde sait que FFVII Reunion (par exemple) est multi.
Fin de la discussion alors cyr, je continuerai mes topics ainsi!
Le jeu eshop dématérialisé ne peut etre téléchargé que si précommande donc payé et tu devras attendre la date de sortie pour pouvoir le lancer. Il y a bien un traitement différent des deux formats.
Ceci dit tu pourras jouer avant la sortie officielle que ça soit sur PS5 ou sur GKC, si tu as le jeu en avance.