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Clair Obscur : Expedition 33
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name : Clair Obscur : Expedition 33
platform : PC
editor : Kepler Interactive
developer : Sandfall Interactive
genre : RPG
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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aeris201
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aeris201 > blog
[LEAK] NateTheHate : « (...) arrivera sur Switch 2 cette année»
https://x.com/NateTheHate2/status/2066391195169833234?s=20
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    link49
    posted the 06/15/2026 at 04:17 PM by aeris201
    comments (10)
    onsentapedequijesuis posted the 06/15/2026 at 04:35 PM
    Possible d'avoir des surprises sur cette gen ?
    rez posted the 06/15/2026 at 05:11 PM
    Merci de ne pas poster les leaks de ce type
    Cela gache tout, pour tout le monde
    rez posted the 06/15/2026 at 05:14 PM
    Je précise : si même bloquer le type sur les reseaux et tous les comptes x et youtube des relais types siphano n’est pas suffisant, parce que même ici il y a des gens qui s’amusent a relayer : alors il ne nous reste plus qu’à ne plus consulter ce type de sites internet.

    Moi je veux bien mais ça devient extrême pour contrer la nocivité avérée de ce type.

    Ne lui donnez pas d’importance, ne relayez pas
    cyr posted the 06/15/2026 at 05:14 PM
    OK, et pas d'annonce durant le nintendo direct? La logique parfois je me demande ....
    aeris201 posted the 06/15/2026 at 05:31 PM
    rez J'ai renommé l'article
    taiko posted the 06/15/2026 at 05:34 PM
    Tout le monde l'a déjà fait !
    aeris201 posted the 06/15/2026 at 05:36 PM
    taiko Moi non

    Et j'attends une version Switch 2 pour le faire justement
    rez posted the 06/15/2026 at 07:32 PM
    aeris201 : merci vraiment du coup
    zerdow posted the 06/16/2026 at 08:07 AM
    Cyr peut être un partner Showcase durant l’été ?
    cyr posted the 06/16/2026 at 08:58 AM
    zerdow perso, je préfère un Nintendo direct centré sur nintendo, y en a pas eu. Donc ça commence a m'inquiéter....

    De plus j'ai essayer la demo de star fox. J'ai juste commencer le niveau après le dictaticiel bien chiant et long, j'ai arrêté, et effacer la demo.

    C'est un grand non pour moi. Si nintendo compte nous faire des remake de jeux N64, ça me ferai faire des économies.

    Donc a l'heure actuel côté nintendo, xenoblade Genesis (et encore faut que j'en vois un peu plus), pokemon vent et voilà.....

    C'est pas grave, j'ai des jeux switch 1 en retard a faire. Mais la communication est vraiment pas rassurante côté nintendo
    (Je demande pas a voir 150000 jeux tiers sue switch2)
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