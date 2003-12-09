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Halo : Combat Evolved
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name : Halo : Combat Evolved
platform : PC
editor : Microsoft
developer : Gearbox Software
genre : FPS
multiplayer : 2 à 16 joueurs - Online
european release date : 10/24/2003
us release date : 09/12/2003
japanese release date : 12/31/2003
other versions : Xbox
official website : http://www.bungie.net
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ouroboros4
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ouroboros4 > blog
Le trailer de Halo : Campaign Evolved est "Captured on PS5 Pro"
C'est assez hallucinant quand on y pense

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    posted the 06/08/2026 at 06:16 PM by ouroboros4
    comments (2)
    ravyxxs posted the 06/08/2026 at 06:18 PM
    C'est assez hallucinant quand on y pense

    C'est la lead console pour tout non ?
    walterwhite posted the 06/08/2026 at 06:39 PM
    À mon avis ça sera le seul Halo à finir sur Play.

    Cela dit je vais m’en délecter sur PS5 Pro
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