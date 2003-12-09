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name :
Halo : Combat Evolved
platform :
PC
editor :
Microsoft
developer :
Gearbox Software
genre :
FPS
multiplayer :
2 à 16 joueurs - Online
european release date :
10/24/2003
us release date :
09/12/2003
japanese release date :
12/31/2003
other versions :
Xbox
official website :
http://www.bungie.net
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ouroboros4
> blog
Le trailer de Halo : Campaign Evolved est "Captured on PS5 Pro"
C'est assez hallucinant quand on y pense
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posted the 06/08/2026 at 06:16 PM by
ouroboros4
comments (
2
)
ravyxxs
posted
the 06/08/2026 at 06:18 PM
C'est assez hallucinant quand on y pense
C'est la lead console pour tout non ?
walterwhite
posted
the 06/08/2026 at 06:39 PM
À mon avis ça sera le seul Halo à finir sur Play.
Cela dit je vais m’en délecter sur PS5 Pro
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C'est la lead console pour tout non ?
Cela dit je vais m’en délecter sur PS5 Pro