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platform : PC

editor : Microsoft

developer : Gearbox Software

genre : FPS

multiplayer : 2 à 16 joueurs - Online

european release date : 10/24/2003

us release date : 09/12/2003

japanese release date : 12/31/2003

other versions : Xbox