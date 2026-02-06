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Shining the Holy Ark : le RPG à la vue FPS sur Saturn
Hello la commu, petite vidéo sur ce RPG en 3D sur Saturn

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    idd
    posted the 06/02/2026 at 05:44 PM by fdestroyer
    comments (1)
    idd posted the 06/02/2026 at 05:46 PM
    C'était génial, je me souviens de superbes soirées avec un pote, l'époque on se lançait une raclette à 4h du mat ou qu'on mangeait des restes de pizza froides au petit dej tellement on était collé toute la nuit au jeu
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