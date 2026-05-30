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skuldleif
> blog
tout comme BATTLEFIELD avant lui ,COD MW4 "promet" de ne pas avoir de skin "à la Fortnite"
VOILOU perso il me fait bien envie ce COD avec ou sans skin fortnite , cf la campagne en coree + paris
https://youtu.be/qvLxoikyN4E?si=35P4XEanzu2TYK1J
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posted the 05/30/2026 at 10:51 AM by
skuldleif
comments (
7
)
zboubi480
posted
the 05/30/2026 at 11:26 AM
Ça n’en fera pas un bon jeu quand même....parce que ca fait des années que je touche plus à cette licence (et dieu sait qui j'y ai passé des heures et des heures !!!!!) et que chaque nouvel épisode est présenté comme incroyable et finalement, j'y joue 30 minutes dans le Game Pass et je l'efface de mon DD.
Et vu que maintenant ils ne seront plus dans le Game Pass....bah voilà quoi
walterwhite
posted
the 05/30/2026 at 11:39 AM
Ils promettent de ne pas faire des choses qu’ils ont initié les cons
romgamer6859
posted
the 05/30/2026 at 11:52 AM
Autant le solo a l'air intéressant, autant le multi je demande à voir.
Black ops 1 et 2 ont été classifié aussi, une ressortie remastered surprise ?
riddler
posted
the 05/30/2026 at 12:31 PM
Modern Warfare 1 est une tuerie les deux autres sont nuls mais celui là je le sens bien
grievous32
posted
the 05/30/2026 at 12:36 PM
Que les gens viennent sur Hell Let Loose plutôt, ça c'est un vrai jeu de guerre pas kikoo et où les skins n'ont jamais été moisis.
xynot
posted
the 05/30/2026 at 12:48 PM
Si BF a menti sur ça, j'imagine pas COD
derno
posted
the 05/30/2026 at 12:54 PM
ça ce passe en corée et il n'y aura pas une colab avec un quelconque groupe de kpop ou kpop deamon hunter?....mmm, je dubite fortement.
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Et vu que maintenant ils ne seront plus dans le Game Pass....bah voilà quoi
Black ops 1 et 2 ont été classifié aussi, une ressortie remastered surprise ?